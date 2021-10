Cochlear Osia 2: primeur voor Benelux geplaatst in Albert Schweitzer ziekenhuis

DORDRECHT • Een patiënt met gehoorverlies en twee KNO-artsen van het Albert Schweitzer ziekenhuis hebben samen een primeur beleefd: voor het eerst in de Benelux werd het zeer geavanceerde botgeleidingssysteem Cochlear Osia 2 geplaatst. Het nieuwe hulpmiddel wordt volledig onderhuids geïmplanteerd en beschikt over hypermoderne geluidsoverbrenging, die bij gebruikers in Amerika zeer goede resultaten geeft.

De techniek, die ook wel als ‘BAHA’ bekendstaat, is niet nieuw. Maar het resultaat is bij de nieuwe generatie apparatuur sterk verbeterd ten opzichte van eerdere versies. KNO-arts Kevin Buijssen: “De Cochlear Osia 2 werkt met digitale stimulatie en een omvormer van piëzo-elektrisch materiaal. Dat klinkt technisch, maar het betekent concreet dat het geluid via het bot van de schedel door dit systeem nog zuiverder naar het slakkenhuis van het oor wordt gebracht. Hoge frequenties, belangrijk voor het verstaan van spraak, worden door de Osia 2 optimaal overgebracht.”

Zwemmen

De Osia 2 bestaat uit enerzijds het implantaat, dat zijn een magneet en een trilelement, en anderzijds de geluidsprocessor die het geluid opvangt en doorstuurt. Laatstgenoemde wordt buiten het hoofd, achter het oor, op de onderhuidse magneet geplaatst. Buijssen: “Bij de meeste eerdere botgeleidingstoestellen steekt een schroef door de huid, waar de ontvanger op wordt geklikt. Dat geeft een kleine kans op infecties. De volledig onderhuidse plaatsing in combinatie met de sublieme geluidskwaliteit maakt de Osia 2 tot het beste botgeleidingstoestel dat nu op de markt is.” De gebruiker kan de Osia 2 bedienen via een smartphone. De ontvanger is waterdicht, dus gebruik in de regen of zelfs tijdens het zwemmen is mogelijk.

Samen opereren

Om tegelijkertijd in de praktijk kennis te maken met het implantaat, opereerde Buijssen de patiënt samen met collega Willeke Lok in een operatiekamer in Zwijndrecht. Beide KNO-artsen hebben al grote ervaring met de botgeleidingstechniek en behoren tot de eersten in Europa die getraind en gecertificeerd zijn om de Osia 2 te mogen plaatsen.

Lok: “De plaatsing verliep heel voorspoedig. Onze patiënt is een meneer van 67 jaar die wegens jarenlange chronische oorontstekingen en eerdere operaties aan één kant geen gehoorbeentjes meer heeft. Voor hem is deze techniek bij uitstek geschikt. De patiënt komt over vier weken bij ons terug, zodat dan op een geheel genezen wond de geluidsprocessor geplaatst kan worden. De patiënt kan dan naar verwachting weer veel beter horen.”

Hoorexpertisecentrum

Iedereen met slechthorendheid door geleidingsverlies of eenzijdige doofheid kan baat hebben bij de Cochlear Osia 2, vooral als een normaal hoortoestel niet mogelijk is. Na verwijzing beoordelen de KNO-artsen dat graag. Het nieuwe hulpmiddel is niet primair bedoeld als vervanging voor eerder geplaatste BAHA’s.

De primeur van de firma Cochlear voor het Albert Schweitzer ziekenhuis vloeit voort uit de koppositie die dit ziekenhuis in Nederland inneemt. “We zijn het algemeen ziekenhuis met jaarlijks de meeste implantaties van deze techniek”, vertellen Lok en Buijssen. “Naast alle andere gebieden van het specialisme KNO, ontwikkelen wij ons nadrukkelijk steeds meer als een hoorexpertisecentrum.”