Meerderheid raad Vijfheerenlanden ziet ook kernenergie als kansrijke oplossing voor energievraagstuk

VIJFHEERENLANDEN • Bij een succesvolle energietransitie moet veel meer worden gekeken naar kansrijke innovatieve oplossingen. Daarbij moet nadrukkelijk ook de inzet van kernenergie worden betrokken. Dat is de kern van een amendement dat donderdag tijdens de behandeling van de (ontwerp) Regionale Energiestrategie werd ingediend door VVD, CDA, SGP en VHL Lokaal.

Het amendement kreeg na uiteindelijk brede steun. Alleen de fracties van D66 en GroenLinks waren tegen. De innovatieve oplossingen maken het bereiken van van de doelstellingen nu en op langere termijn realistischer.

De realisatie van de ambitieuze klimaatdoelstellingen vraagt om inzet van alle mogelijke middelen, waarbij volgens de indieners van het amendement zon-op-dak en windmolens het hoofdaandeel dienen te vormen. “Bij alle voorstellen geldt dat de aanpak haalbaar en betaalbaar moet zijn. Een zeer belangrijke voorwaarde voor succes ligt bij voldoende draagvlak onder de inwoners.”

Distributienetwerken

Teveel decentrale opwekking van energie heeft ook nadelen, vinden de vier partijen. Distributienetwerken zijn niet ingericht voor grootschalige opwekking van energie. “Waardoor de investeringen in de aanpassingen van de netwerken door de netwerkbeheerders voor met name de grootschalige decentrale opwekking alleen al voor Stedin honderden miljoenen gaan bedragen. Mede hierdoor kan de voorwaarde van haalbaar en betaalbaar in het gedrang komen.”

