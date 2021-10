Molenlanden voelt niets voor overname wegen van het waterschap

MOLENLANDEN • Het gemeentebestuur van Molenlanden heeft aan Waterschap Rivierenland laten weten dat ze de wegen van het waterschap niet willen overnemen.

Er wordt al sinds 2018 onderhandeld over een overname. Waterschap Rivierenland is van mening dat het beheer van wegen niet tot hun kerntaak behoort en eigenlijk gedaan zou moeten worden door andere overheden. Er zijn in totaal 21 waterschappen in Nederland. Slechts enkele van hen hebben wegen in hun beheer.

In deze regio zijn de gemeenten Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem akkoord met een overname van de wegen. Alleen de gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden hadden hun bedenkingen. Deze twee overwegend landelijke gemeenten hebben dan ook verreweg de meeste wegen van het waterschap in hun gebied. Vijfheerenlanden herbergt 39 procent van alle wegen van het waterschap en Molenlanden maar liefst 50 procent. De overige vijf gemeenten hebben samen dus ‘maar’ 11 procent van de waterschapswegen op hun gemeentegrond. De totale lengte van de wegen en fietspaden van het waterschap in deze regio bedraagt nu ongeveer 600 kilometer.

De verwachting van het waterschap was dat een overdracht voor inwoners en bedrijven gemiddeld een lagere belastingdruk tot gevolg heeft, maar omdat de gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden dat niet vertrouwden, hebben ze een contra-expertise laten uitvoeren. Uit die contra-expertise, uitgevoerd door bureau Sweco, komt een heel ander beeld naar voren.

Sweco vindt dat er te weinig informatie beschikbaar is om toekomstige onderhouds- en investeringskosten te kunnen bepalen. De gemeente loopt daardoor risico een areaal over te nemen met onderhoudsachterstanden en onveiligheden en daardoor op vervangingsopgave te komen.

In de gemeente Vijfheerenlanden zou door de overname een tekort ontstaan van 3,1 miljoen euro en in Molenlanden zelfs bijna 4,3 miljoen euro. Dit tekort moet worden aangevuld vanuit de Onroerend Zaak Belasting (OZB). Als deze uitgaven op deze wijze gedekt moeten worden, betekent dit voor eigenaren van een woning, verhuurders van sociale huurwoningen en bedrijven een flinke stijging van de belastingdruk.

De gemeente Molenlanden vindt dit onverantwoord, want eigenaren van woningen, verhuurders van sociale huurwoningen en bedrijven moeten dan meer gaan betalen, terwijl er eigenlijk niet veel voor hen verandert. Het onderhoud aan de wegen blijft immers (ongeveer) hetzelfde.