Knelpunten op MerwedeLingelijn dreigen tot 2038 voort te blijven duren

REGIO • Om knelpunten op de MerwedeLingelijn als het ontbreken van toiletten, het niet gratis kunnen meenemen van fietsen en capaciteitsproblemen in de spits op te lossen zou de provincie miljoenen moeten investeren voor de aanschaf van nieuwe treinstellen. Maar dat geld is er (nog) niet.

Dat schrijft gedeputeerde Frederik Zevenbergen (VVD) in een brief aan Provinciale Staten. Aanleiding is de noodzakelijke installatie van het nieuwe spoorwegbeveiligingssysteem ERTMS. Het ministerie subsidieert de inbouw van het nieuwe beveiligingssysteem onder de voorwaarde dat de treinen na ombouw nog minimaal tien jaar in dienst blijven. Dat wil zeggen dat de treinen op de MerwedeLingelijn tot minstens 2038 in dienst moeten blijven.

Het probleem is dat de huidige treinen van het type GTW, tussen 2008 en 2011 aangeschaft door vervoerder Arriva, meerdere knelpunten vertonen. Zo zijn ze niet voorzien van toiletten, zijn ze niet zelfstandig toegankelijk voor reizigers in een rolstoel en hebben ze te weinig deuren voor het intensieve gebruik op de lijn. ‘Ook kan niet worden gegarandeerd dat reizigers op de MerwedeLingelijn de komende jaren de fiets in de spits gratis mee kunnen blijven nemen.’

Vervangen

De provinciale overheid heeft daarom samen met de huidige vervoerder, Qbuzz, gekeken of het haalbaar is om de oude treinstellen te vervangen en daardoor deze problemen in één keer op te lossen. Dat komt echter op een bedrag tussen de 65 en 75 miljoen euro.

‘De subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan de inbouw van ERTMS en de verkoop van de bestaande treinen (al dan niet in onderdelen), dekt slechts een deel van dit bedrag’, schrijft gedeputeerde Zevenbergen. ‘Wat overblijft is een te groot bedrag om binnen de bestaande middelen voor openbaar vervoer te financieren.’

Lening

De VVD-politicus legt daarom bij Provinciale Staten de vraag neer of ze bereid zijn toch geld voor vervanging uit te trekken. ‘De optie voor nieuwe treinen is nog mogelijk, indien u hierdoor middel van een investering en/of een lening toe zou besluiten.’

Daar zit alleen wel tijdsdruk achter. De installatie van ERTMS gaat op korte termijn van start; vanaf november worden in dit traject ‘onomkeerbare stappen’ gezet. Dan moet volgens de gedeputeerde dus duidelijk zijn of er een investering gedaan wordt voor de aanschaf van nieuwe treinen óf dat de huidige treinen tot 2038 blijven rijden.

Boodschap

Met vetgedrukte letters sluit hij het schrijven af met een dringende boodschap: ‘Indien hier niet voor wordt gekozen, accepteert u daarmee ook dat de maatschappelijke vraagstukken zoals hierboven genoemd niet voor 2038 worden opgelost.’