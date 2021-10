Voorzitter De Hollandsche Molen bezoekt De Stijve Molen in Noordeloos

NOORDELOOS • Nico Papineau Salm, voorzitter De Hollandsche Molen, heeft op woensdag 29 september een speciaal bezoek gebracht aan de Stijve Molen in Noordeloos. Hij deed dit in het kader van de reeks van 100 bezoeken die hij in de komende drie jaar door het hele land gaat uitvoeren vanwege het 100-jarig bestaan van de landelijke molenvereniging in 2023.

Opmerkelijk daarbij is dat hij bij al zijn molentrips uitsluitend gebruik gaat maken van trein en fiets. Hij wil laten zien dat molens nog steeds, na 100 jaar, bij Nederland horen en dat moet zo blijven in de toekomst.

Papineau Salm gaat bij al zijn bezoeken in gesprek met de vrijwilligers. Zij zijn immers het fundament van het molenbehoud in het land. Hij wil van de vrijwilligers horen wat de molen voor hen betekent, maar ook voor de plaatselijke bevolking.

De Molenstichting SIMAV beheert in totaal 36 Rijksmonumenten in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, waarvan 33 ‘volwaardige’ molens. Het doel van deze stichting uit 1956 is het in stand houden van dit historisch erfgoed voor komende generaties. SIMAV doet haar werk met circa 70 onbezoldigde vrijwilligers, zowel molenaars als allerlei specialisten. Het (algemeen) bestuur van de molenstichting bestaat uit de zeven gemeenten in deze regio en het Waterschap Rivierenland.