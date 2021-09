Team 135 uit Goudriaan vertrekt zaterdag naar Landgraaf voor 30e Roparun

GOUDRIAAN • Aanstaande zaterdag 2 oktober vertrekt Roparunteam 135 Goudriaan naar Landgraaf om daar deel te nemen aan de 30e editie van de Roparun.

De Roparun is een non-stop estafette die normaliter vanuit Parijs of Bremen vertrekt. In verband met de coronapandemie verviel de 2020 editie en werd het evenement dit jaar opgeschoven van het Pinksterweekend naar het eerste weekend van oktober. De route is ook qua afstand aangepast. In plaats van ruim 550 kilometer is het nu ‘slechts’ 309 kilometer door het Limburgse land.

Toch hebben de teamleden veel zin in deze nieuwe deelname. Aldwin Dame (loper): “We hebben als team veel getraind de afgelopen periode, en we zijn erg blij dat we dit jaar toch deel kunnen nemen aan dit mooie evenement. Ook voor de ondersteuning van de diverse doelen van de Roparun is het belangrijk dat het doorgaat.”

Mooie donatie

Voorzitter Corrie Nederveen vult aan: “Het doel is om zoveel mogelijk geld op te halen voor de palliatieve zorg aan mensen met kanker. Wij hebben dit jaar toch diverse acties proberen te doen om straks een mooie donatie te kunnen overhandigen aan de Stichting Roparun. Samen met diverse andere instanties hebben wij bijvoorbeeld afgelopen Pinksterweekend gebruikt om een prachtig loopevenement neer te zetten in Molenlanden. Met Heel Molenlanden Actief Tegen Kanker werd maar liefst 21.000 euro opgehaald, Naast een mooie donatie aan Stichting Hospice Gorinchem gaat dit geld straks naar de vele doelen van de Roparun.”

Hoe hoog het eindbedrag gaat worden, kan het team niet zeggen. Er zijn namelijk nog heel veel bedrijven en personen die nog steeds een donatie overmaken. Ondanks de coronaperikelen belooft het wel een heel mooi bedrag te worden.

Via de Facebook en Instagram pagina van team Goudriaan kunnen geïnteresseerden de Roparun op de voet volgen en een donatie overmaken aan de Stichting Roparun.