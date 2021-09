Inspire2LiveChoir zingt ‘met een grote glimlach’ weer voor het goede doel

REGIO/ALBLASSERDAM • Het koor Inspire2LiveChoir oefent sinds twee weken weer gezamenlijk en vanaf donderdag 30 september zo goed als op volledige sterkte in de Alblasserdamse Ontmoetingskerk aan de Blokweerweg. Dan zonder de 1,5 meter en op weg naar twee Kerstconcerten in december voor het goede doel.

Dit koor is opgericht om te zingen voor doelen van de kankerbestrijding en dit keer voor het Prinses Maxima Centrum, onderzoek naar hersentumoren bij kinderen. Het koor zoekt nog nieuwe leden.

Voelde als vanouds

“Het voelde als vanouds en alle leden gingen na afloop met een grote glimlach naar huis”, blikt dirigent Peter Overduin terug op de twee repetitieavonden met afstand. Ook met de 1,5 meter gingen de repetities best goed. Dat kwam mede door het enthousiasme en de gedrevenheid van de dirigent, de leden en songcoach/sopraan Annelies Schep.

Tien jaar geleden nam Peter het initiatief om een koor op te richten dat uitsluitend zingt ten behoeve van de kankerbestrijding. In 2014 werd een tweede koor opgericht Choir4Hope in Barneveld en ook dat koor zingt uitsluitend voor de kankerbestrijding. In de loop van de afgelopen tien jaar zijn er flinke bedragen bij elkaar gezongen tijdens concerten maar ook door acties van leden. De leden zijn hun contributie blijven betalen en diverse acties gingen gewoon door tijdens de anderhalf jaar ‘radiostilte’ vanwege de coronapandemie.

Weinig opzeggingen

In deze tijd dat diverse koren het niet hebben gered door de gedwongen stop, zijn er weinig opzeggingen bij het Inspire2LiveChoir, dat nu nog 175 leden telt. “Wellicht zijn er mensen die op zoek zijn naar een nieuwe koor. Inspire2LiveChoir is een uniek en bijzonder koor met een zeer uitgebreid repertoire”, merkt Peter op.

“Nu is het gelukkig weer tijd om ons voor te bereiden op twee Kerstconcerten en we gaan er natuurlijk vanuit dat die door kunnen gaan. De 1,5 meter is vervallen en we gaan zachtjes aan naar de oude situatie. Het koor is toegankelijk voor iedereen en we repeteren op donderdagavond om de 14 dagen van 19.45 uur tot 21.45 uur.”

Trots op giften

“Door de coronacrisis hebben we geen concerten kunnen geven. Een overmacht waarmee helaas velen te maken hebben gehad. Gelukkig betekent dat niet dat er geen geld aan het goede doel gegeven kon worden. Ik ben er trots op dat we vorig jaar mochten afsluiten met een totaal gift aan het Prinses Maxima Centrum, afdeling kinderoncologie van maar liefst 50.000 euro en daar is dit jaar tot op heden nog eens 40.000 euro bijgekomen.” Dit bedrag is bij elkaar gekomen via het doorbetalen van de contributies, diverse acties en online muzikale concerten.

“Er is onder andere door onze createams veel werk verzet zoals bijvoorbeeld door het verkopen van 4500 speculaaspoppen. Ook in deze rare tijd is er in verbondenheid met elkaar achter de schermen hard gewerkt om inkomsten voor het goede doel te genereren Maar feit blijft dat we elkaar misten, de sociale contacten, het zingen, de concerten, het was een verschrikkelijke tijd. Natuurlijk is gezondheid het allerbelangrijkste maar je hobby en je passie moeten missen doet zeer. Hopelijk blijft het hierbij en kunnen we met iedereen weer hard werken aan datgene wat zo belangrijk is: Er zijn voor elkaar!”, besluit Peter.

Meer informatie: www.inspire2livemusic.nl.