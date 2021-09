Jubilerende Eerlijke Zaak schudt stoffig imago van zich af

MOLENAARSGRAAF • De Eerlijke Zaak in Molenaarsgraaf bestaat in oktober 25 jaar. De bezoeker vindt er leuke cadeaus, prachtige tassen, biologische lekkernijen en fair-trade-producten. In de afgelopen jaren wist de winkel het stoffige imago af te schudden.

Kopen bij de Eerlijke Zaak maakt twee keer blij, dankzij de aandacht voor arbeidsomstandigheden en duurzaamheid. Yvonne Jansen en Carla van Rongen, beiden uit Brandwijk, verkopen samen met hun collega’s in de Eerlijke Zaak alleen spullen waarvoor de makers een eerlijk loon ontvangen. Vaak zijn ze ook nog eens duurzaam of biologisch. De komende maanden vieren ze het jubileum van de winkel, met een etentje voor de 25 vrijwilligers en leuke acties voor de klanten.

Brandwijkse schuur

“Ik ben vijftien jaar vrijwilliger”, vertelt Yvonne. “De start heb ik dus niet meegemaakt, maar ik weet dat een groepje mensen met hart voor ontwikkelingshulp dertig jaar geleden in een Brandwijkse schuur een winkeltje begon met fair-trade-producten. Vijf jaar later sloten ze zich aan bij de landelijke keten van Wereldwinkels. Toen is de Stichting Wereldwinkel Graafstroom officieel ingeschreven in het handelsregister.” Carla is al 21 jaar vrijwilliger.

Zelfstandig geworden

De historie van de Wereldwinkel, die nu dus officieel Eerlijke Zaak heet, is er een met tegenslagen. “De landelijke vereniging heeft geld dat wij voor cadeaubonnen hadden moeten ontvangen uitgegeven aan andere dingen”, vertelt Carla. “Zo zijn we duizend euro kwijtgeraakt. Later is het nog twee keer gebeurd dat we het geld voor de door ons ingenomen cadeaubonnen niet betaald kregen.” Yvonne: “We dachten: we kunnen het beter in ons eentje. Toen zijn we een zelfstandige winkel geworden.”

Eigen keuzes

Na een wat moeizamere periode in een achterafstraatje in Bleskensgraaf vonden ze een plek in winkelcentrum Molenwaard in Molenaarsgraaf, vlak bij de supermarkt. Hun verzelfstandiging zorgde ervoor dat ze meer dan voorheen eigen keuzes konden maken.

Eigenwijs

Carla: “Ook toen we nog onder de landelijke keten vielen, waren we al recalcitrant omdat we ook spullen inkochten bij anderen.” Met een lach: “Als ze kwamen controleren, kregen we soms tegengas.” Als voorbeeld van zo’n ‘eigenwijs’ artikel noemt Yvonne de duurzame zeep van Marcel’s Green Soap. “Als we ons assortiment niet verbreed hadden, waren we allang failliet geweest.”

Goede doelen

De Eerlijke Zaak draait goed en wist ondanks een lange periode van sluiting vanwege corona te overleven. Yvonne: “We moeten de huur opbrengen, dat gaat lekker. Ons doel is: de producten verkopen die hier staan. Die zijn al ingekocht, mensen in ontwikkelingslanden hebben daar al geld voor gekregen. We hoeven geen winst te maken.” Carla: “Als we winst maken, gaat die naar goede doelen.” Yvonne: “Nu we geen contributie meer hoeven af te staan aan de landelijke winkel, besteden we geld dat we extra binnenkrijgen aan goede doelen in de derde wereld.”

Jongere klanten

Carla en Yvonne benoemen twee grote uitdagingen: jongere klanten trekken en meer vrijwilligers vinden. Yvonne: “We zijn alle werkdagen en op zaterdag open. Het is lastig om het rooster sluitend te krijgen. Alle taken hebben we verdeeld. Sommigen staan in de winkel, anderen kopen in, er is iemand die de communicatie verzorgt.” Carla is als etaleur onder andere verantwoordelijk voor de presentatie in de winkel. Ze hopen vooral op wat jongere vrijwilligers. “We zijn nu erg afhankelijk van wat oudere mensen, een van ons is bijna tachtig.”

Het is niet alleen idealisme wat de vrouwen drijft. “Etaleren is mijn passie”, zegt Carla. “Ik vind het nog steeds superleuk. En het inkopen op de beurs. Maar het lijkt wel op werken, zoveel tijd als wij erin steken. Gemiddeld 15 uur in de week.”

Praatje

Toen Yvonne vanuit Leiden in Brandwijk terechtkwam wilde ze mensen leren kennen. Dankzij haar werk voor de winkel lukte dat goed. Met een knikje naar de toonbank: “Hier staan vind ik leuk, dat je een praatje hebt met mensen, over de producten kan praten. Ik weet veel van de producten af, het is leuk als mensen daar belangstelling voor hebben.” Carla knikt. “Voor mij zijn de sociale contacten ook heel belangrijk. Ook Yvonne steekt er veel tijd in. “In een rustige week sta ik een dagdeel in de winkel, maar als het druk is ben ik er elke dag mee bezig. Ik vind het onder andere heel leuk om nieuwe producten te vinden en contacten te leggen met nieuwe leveranciers.”

Oorbellen

Gevraagd naar hun favoriete product beginnen ze te lachen. Carla zegt zonder aarzelen: “Het Portugese aardwerk, daar word ik helemaal blij van.” Yvonne trekt aan een van haar grote, goudkleurige oorbellen in de vorm van een bloem. “Die komen uit India. Maar misschien zeg ik over een maand iets heel anders.”

Cadeautje voor klanten

Om het jubileum te vieren krijgt elke 25ste klant vanaf vrijdag 1 oktober een cadeautje. Ook krijgen klanten voor elke 5 euro een stempel waarmee ze kunnen sparen voor korting op artikelen die geen voeding zijn. Inwisselen van volle kaarten kan in december. Verder zijn er alweer volop kerstpakketten te bestellen in de Eerlijke Zaak.