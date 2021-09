Beste kaas van Nederland voor vierde keer op rij van Zuivelfabriek De Graafstroom

BLESKENSGRAAF • Tijdens de Global Cheese Awards 2021 is kaas van Zuivelfabriek De Graafstroom wederom verkozen tot de beste van Nederland. Hiermee is Zuivelfabriek De Graafstroom voor de vierde keer op rij de winnaar van deze belangrijke prijs.

Tijdens de keuring maakte de Bonck van Blesckens indruk op de jury en werd hij beloond met de gouden medaille voor de beste Nederlandse kaas. Ook het 30+ merk van De Graafstroom werd bekroond met goud binnen de categorie Minder Vet Kazen. In totaal werden er maar liefst negen prijzen aan Zuivelfabriek De Graafstroom uitgereikt.

Dag in dag uit wordt er hard gewerkt in de kaasmakerij in Bleskensgraaf om kaas van constante en hoge kwaliteit te produceren, volgens de authentieke recepturen van De Graafstroom. “Dat onze kaas nu voor de vierde keer op rij als allerbeste wordt beoordeeld is een groot compliment aan onze kaasmakers en kan geen toeval meer zijn”, geeft Sales Manager Henri van der Hel aan.

De Global Cheese Awards is een van de oudste en meest gerespecteerde kaascompetities ter wereld en wordt jaarlijks gehouden in Frome (UK). Honderden kaasproducenten van over de hele wereld sturen verschillende soorten kaas in die worden beoordeeld door een professionele jury.