OP blijft proberen om Lightrail naar Drechtsteden te halen: ‘Gebruik geld uit Nationaal Groeifonds’

• De Lightrail zoals die in Jeruzalem rijdt.

PAPENDRECHT • De fractie van Onafhankelijk Papendrecht (OP) onderneemt een nieuwe poging om de noordelijke flank van de Drechtsteden met een Lightrail te verbinden met Rotterdam.

De partij heeft hierover vragen gesteld aan het gemeentebestuur van Papendrecht en daarvan kopieën gestuurd naar omliggende gemeenten zoals Molenlanden, Alblasserdam en Sliedrecht.

Onafhankelijk Papendrecht heeft hierover de afgelopen jaren al veel gelobbyed, contacten gelegd met de Economic Board Drechtsteden, bezoek gebracht aan het ministerie in Den Haag, interviews afgegeven aan de regionale media en contacten aangeboord in andere gemeenten.

Nationaal Groeifonds

OP verwijst bij haar lobby naar het ‘Nationaal Groeifonds’, dat het kabinet onlangs presenteerde. Vanuit dat fonds kan de komende vijf jaar in totaal 20 miljard euro geleend worden voor onder meer projecten in de infrastructuur.

Ruud Lammers van OP heeft aan het gemeentebestuur van Papendrecht gevraagd of het mogelijk is om een aanvraag voor de Lightrail te doen bij het groeifonds. “Heeft de gemeente Papendrecht überhaupt een plan, met andere aangrenzende gemeenten samen, ingediend om een Lightrailverbinding vanuit Rotterdam via Ridderkerk, Alblasserdam, Papendrecht, naar Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam/Molenlanden tot stand te brengen?”, wil Lammers weten.

Veel potentie

De noordflank van de Drechtsteden bestaat uit de gemeenten Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht, Papendrecht en Alblasserdam. Zij hebben samen ongeveer 120.000 inwoners. Lammers: “Tel Molenlanden daarbij maar op. En je zit op 160.000 mensen. Natuurlijk is er ook een belang voor Gorinchem. Best wel wat potentie. Als ook geldt dit voor de gemeenten die dichter bij Rotterdam liggen.”

De voordelen van deze nieuwe railverbinding zijn volgens Onafhankelijk Papendrecht legio. Het geeft een impuls aan de regionale bedrijvigheid en werkgelegenheid, het past naadloos in het energie- en duurzaamheidsbeleid van de overheid, het biedt aan gebiedsinwoners een serieus alternatief voor woon-werkverkeer, het versterkt de wederkerige relatie van de noordelijke Drechtsteden met Rotterdam en het verbindt bestaande en nieuw te bouwen woonwijken met stedelijke centra.