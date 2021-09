Open dag Hospice De Cirkel Papendrecht en Hendrik Ido Ambacht

PAPENDRECHT • Ieder jaar op de internationale dag van de palliatieve zorg Hospice De Cirkel de deuren open voor belangstellenden. Ook dit jaar gebeurt dat, met inachtneming van de corona richtlijnen van het RIVM.

Iedere belangstellende kan zich opgeven voor een rondleiding op zaterdag 9 oktober in één van de twee vestigingen op één van de hieronder genoemde momenten. Aanmelden met vermelding van het aantal personen kan via coordinatorAW@hospicedecirkel.nl voor de vestiging aan de Andoornlaan 200 in Papendrecht en via coordinatorZWW@hospicedecirkel.nl voor de vestiging aan de Vrouwgelenweg 61 in Hendrik Ido Ambacht.

Tijdstippen waarop ingeschreven kan worden, zijn van 12:00 tot 13:00 uur, van 13:15 tot 14:15 uur, van 14:30 tot 15:30 uur en van 15:45 tot 16:45 uur.