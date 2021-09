Dialoogavonden over thema ‘Voedsel van Hier’

REGIO • In vervolg op de presentatie van de documentaire ‘Het Voedsel van Hier’ organiseert het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden op woensdag 6 oktober, maandag 11 oktober en woensdag 27 oktober een drietal dialoogavonden rondom het thema ‘Voedsel van Hier’.

Tijdens deze avonden worden de verschillende aspecten van voedsel belicht. Zo wordt stilgestaan bij de maatschappelijke, economische en landschappelijke kant van voedsel.

Belangstellenden zijn welkom om deel te nemen aan de dialogen. Net als in de documentaire worden bezoekers meegenomen door de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, want de dialoogavonden vinden plaats op drie prachtige locaties.

Tijdens de eerste avond op 6 oktober in De Bossekamp in Ottoland wordt vanaf 19.30 uur eerst de documentaire vertoond. Daarna volgt een discussie over het thema van die avond: ‘Is gezond voedsel te duur?’.

Op 11 oktober van 19.30 tot 22.00 uur wordt de dialoogavond gehouden in De Ponthoeve in Vianen. Thema is dan ‘Voor wie produceren we in de regio het voedsel?’.

Op 27 oktober van 19.30 tot 22.00 uur zijn bezoekers van de derde dialoogavond te gast bij Booij Kaasmakers in Streefkerk. Het gaat die avond over de impact van onze voedselkeuzes op het landschap.

Aanmelden is vanwege coronamaatregelen nog steeds noodzakelijk en kan via www.gebiedsplatform.nl/dialoogavonden. Vragen stellen kan via de mail: info@gebiedsplatform.nl.