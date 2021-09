Slechts enkele inwoners Molenlanden willen hulp bij aanvragen coronapas

MOLENLANDEN • Niet meer dan enkele inwoners van Molenlanden hebben zich in de afgelopen dagen tot de gemeente gewend voor hulp bij het aanvragen van een coronapas.

Dat meldt het gemeentebestuur naar aanleiding van vragen die het CDA hierover gesteld heeft.

Vanaf 25 september moet een coronabewijs getoond worden om toegang te krijgen tot openbare gelegenheden zoals sportkantines en horeca. Voor mensen die minder actief zijn met smartphone of computer is het niet eenvoudig om een coronabewijs te krijgen. Het lukt ze niet allemaal om de QR-code op hun telefoon te zetten of om het bewijs te printen. Het speciaal ingestelde telefoonnummer blijkt op sommige momenten slecht bereikbaar.

Een paar inwoners hebben zich gewend tot de gemeente. “We hebben hen goed kunnen helpen via het telefoonnummer dat we publiceerden op de gemeentepagina”, meldt het gemeentebestuur.

“We hebben de handen dinsdag ineen geslagen om inwoners naast doorverwijzen, of te motiveren hulp te vragen in de directe omgeving, ook zelf van dienst te zijn. Met de Stichting Welzijn en Bibliotheek Aanzet zijn afspraken gemaakt om hulp te bieden.”

Aanzet organiseert drie extra ochtenden samen met de vrijwilligers van het Seniorenweb en Stichting Welzijn om mensen verder te helpen. Verder zullen op alle bibliotheekvestigingen instructies worden neergelegd en waar mogelijk ondersteuning geboden. Met Stichting Welzijn is afgesproken om bij het pop-upterras ook ondersteuning aan te bieden en instructies neer te leggen.

“Ook hebben we sportverenigingen gevraagd hun leden hierin te ondersteunen. De instructie hiervoor hebben we met deze verenigingen gedeeld”, aldus het gemeentebestuur van Molenlanden.