Wethouders gaan gesprek weer aan met inwoners van Molenlanden

MOLENLANDEN • De wethouders van gemeente Molenlanden gaan in het najaar weer starten met hun spreekuren.

Die zijn bedoeld om ‘gewoon’ even kennis te maken of om te horen wat inwoners wensen voor hun dorp of stad. De spreekuren vinden fysiek plaats op verschillende locaties in de gemeente. De eerste zes spreekuren vinden plaats op donderdag 7 oktober in Giessenburg, Goudriaan, Nieuw-Lekkerland, Schelluinen, Langerak/ Nieuwpoort en Streefkerk. Iedereen is van harte welkom om aan te schuiven. Een afspraak maken is niet nodig.

Een veilige buurt, een toffe ontmoetingsplek, een betaalbare woning, genieten van groen? Wat is volgens inwoners nodig is om de woon- en leefbaarheid in een dorp of stad nog beter of mooier te maken. En wat gaat er goed. De wethouders horen graag wat extra aandacht verdient of welke ideeën inwoners hebben voor hun dorp of stad.

Op www.molenlanden.nl/spreekuren staat een schema met de verschillende data, tijden en locaties. Voor toegang tot de verschillende locaties is geen coronatoegangsbewijs nodig.