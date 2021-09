Geslaagde skateclinic IJssportvereniging Alblasserwaard

REGIO • In de afgelopen weken heeft IJssportvereniging Alblasserwaard in samenwerking met GIGA Molenlanden en vrijwilligers een skateclinic georganiseerd.

Kinderen van diverse basisscholen in de gemeente Molenlanden maakten op een leuke manier kennis met het skaten. “Het was een hele toffe clinic. Ik heb echt veel nieuwe dingen geleerd”, aldus één van de kinderen.

Janita Aanen van IJssportvereniging Alblasserwaard: “Skaten is echt een mooie opstap voor het schaatsen. Fijn dat we in samenwerking zoveel kinderen hebben kunnen bereiken. En iedereen is natuurlijk van harte welkom om een gratis proefles schaatsen te volgen op de ijsbaan!”

Voor meer informatie of aanmelding: www.ija.nu.