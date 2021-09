Boelmarktdag bij Boelmarktloods

MEERKERK • De Boelmarktdag staat weer voor de deur. Deze zal worden gehouden op zaterdag 2 oktober tussen 9:00 en 14:00 uur op het terrein bij de Boelmarktloods aan de Energieweg 3 in Meerkerk.

Zijn er wijzigingen ten opzichte van de laatste Boelmarkt in 2019? Ja, dit keer is er geen grote Verloting, is er geen Talentenveiling, en het Opbod gaat in een andere vorm plaats vinden. Gezien de tijd van het seizoen zal het aanbod van planten en bloemen zeer beperkt zijn. Als alternatief zal er een kraam met seizoensfruit op de markt staan.

Hoe gaat het dan met het Opbod? Er is wel een kraam waarin de opbodartikelen zijn uitgestald. Elk voorwerp heeft een nummer, en door middel van een schriftelijk bod ter plaatse bij de kraam kunnen geïnteresseerden meebieden op die voorwerpen. Wie wil bieden heeft van 9:00 uur tot 11:00 uur om bij deze kraam het bod in te leveren, waarna om ongeveer 11:30 uur het hoogste bod op dat voorwerp wordt bekendgemaakt.

Waar is de opbrengst van de Boelmarkt voor bestemd? Vanaf dit jaar 2021 zal een deel van de opbrengst via een vastgestelde verdeelsleutel bestemd zijn voor Kerkvoogdij en Diaconie, en voor deze drie bijzondere doelen: Hospice Gorinchem, dienstverlening aan mensen in hun laatste levensdagen; Stichting Cubamigos, ondersteuning kleinschalige diaconale projecten in Cuba; Victory4all, liefdevolle zorg en christelijk onderwijs voor kinderen om de armoede te doorbreken in Zuid-Afrika.

Wat zijn de Coronamaatregelen tijdens de Boelmarktdag? Naast de algemene richtlijnen van de overheid, zoals: blijf thuis bij Coronaklachten, is er een ‘eenrichtingverkeer route’ op het terrein van toepassing: er is een gescheiden in- en uitgang voor het terrein. Meer informatie: Lammert de Jong, dejonglammert@gmail.com.