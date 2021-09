Swek: van shuttlebus Kinderdijk wordt op zondag ook volop gebruik gemaakt

KINDERDIJK • Dat er van de shuttlebus van en naar Kinderdijk op zondag weinig of geen gebruik wordt gemaakt, zoals SGP Alblasserdam stelt, daar herkent de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk zich niet in.

“Sterker nog, afgelopen week kregen we nog een klacht dat mensen op een zondag te lang moesten wachten op de shuttlebus”, vertelt directeur Peter-Jan van Steenbergen. “Exacte cijfers kan ik niet geven, maar ook op zondag wordt gewoon gebruik gemaakt van deze verbinding.”

De SGP had aanwijzingen gekregen dat de bus leeg of bijna leeg rondreed. Die observatie kan Van Steenbergen wel begrijpen. “Natuurlijk, er zijn momenten waarop het niet druk is. Op zondag is het patroon dat het rond 12.00 uur rustig is, vanaf een uur of twee superdruk en dat duurt dan tot ongeveer vijf uur. Op doordeweekse dagen is het meer verdeeld over de dag.”