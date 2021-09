Stichting Tess houdt geslaagde actie in de regio

REGIO • Stichting Tess heeft vrijdag een succesvolle actie gehouden bij Plus Teeuw in Leerdam. Het publiek kreeg koffie en thee met wat lekkers en zo probeerde de stichting extra sponsorpunten te verzamelen voor de actie ‘Spek je clubkas’.

Er zijn zoveel punten verzameld dat het niet lukt om deze in één keer te activeren. Dit zal komende weken geleidelijk aan gedaan worden. Verder wordt er gevraagd of het publiek wilde blijven sparen voor Stichting Tess.

De actie heeft ook geleid tot twee extra inleverpunten in Schoonrewoerd (Kalverweg 27) en Asperen (Middelweg 14a, tegenover nummer 53). Inleveren kan ook aan het Oude Regthuys 4 in Hei- en Boeicop en Lakerveld 2 in Lexmond. Ophalen kan ook, stuur dan berichtje naar 06-44640058 of marduits@outlook.com.

Er kunnen ook nog statiegeldflessen ingeleverd worden.