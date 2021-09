Zorgorganisaties Present en Waardeburgh verkennen gezamenlijke toekomst

REGIO • Ouderenzorgorganisaties Present en Waardeburgh starten een verkenning of beide organisaties samen de toekomst tegemoet kunnen gaan.

Ze zien dat de vergrijzing in het werkgebied grote opgaven met zich mee brengt. Onderzocht wordt op welke wijze een hechtere samenwerking de organisaties beter in staat stelt de uitdagingen van de toekomst in de ouderenzorg aan te kunnen.

Er zal een verkenning plaatsvinden om te toetsen of het samengaan van beide organisaties daadwerkelijk meerwaarde oplevert voor ouderenzorg in onze regio. Deze verkenning gaat over visie op de toekomst van zorg, verder versterken van de kwaliteit van zorg, efficiënte bedrijfsvoering, vergroten van samenwerkingsmogelijkheden in de regio en het ontwikkelen van noodzakelijke vernieuwingen.

Beide organisaties hebben een protestants-christelijke signatuur en zijn met hun locaties en thuiszorg diep geworteld in de lokale gemeenschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.

De verkenning van al deze aspecten zal tot in het voorjaar van 2022 duren. Hierna zal de vorm van de samenwerking bepaald worden.