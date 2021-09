CDA Molenlanden wil onderzoek naar invoering opkoopbescherming voor woningen

MOLENLANDEN • CDA Molenlanden wil dat het gemeentebestuur onderzoek gaat doen naar de mogelijkheden om opkoopbescherming voor woningen in te voeren in de gemeente Molenlanden.

Er is een groot woningtekort in Nederland, ook in Molenlanden. “Regelmatig horen wij van inwoners dat ze geen huis kunnen bemachtigen”, aldus CDA-raadslid Dagmar van den Herik. “Sommigen zijn al jaren op zoek naar een woning in onze gemeente. De huizenprijzen blijven stijgen en vooral jonge mensen zijn daar de dupe van.”

Het gebeurt de laatste jaren heel vaak dat vastgoedbeleggers woningen opkopen en verhuren voor relatief hoge prijzen, hierdoor hebben burgers minder mogelijkheden om een woning te kopen. Uit onderzoek van het Kadaster in 2019 blijkt zelfs dat vastgoedbeleggers de woningprijzen laten stijgen.

Vanaf ongeveer januari 2022 hebben gemeenten de mogelijkheid om een opkoopbescherming van kracht te laten gaan. Hierdoor kunnen woningen niet meer opgekocht worden door vastgoedbeleggers voor verhuur en hebben inwoners dus relatief meer kans om een woning te bemachtigen. Gemeenten hebben hierbij de mogelijkheid om een opkoopbescherming te implementeren in specifieke wijken of gemeentebreed. Gemeenten zoals Rotterdam en Breda gaven al aan hier gebruik van te gaan maken.

Het CDA heeft vanuit Molenlanden dit signaal niet ontvangen en daarom heeft de partij hierover enkele vragen gesteld. Het CDA wil weten of er in de gemeente Molenlanden al onderzoek gedaan is of de opkoopbescherming geïmplementeerd kan worden. Ook wil de partij weten of er in Molenlanden momenteel sprake is van vastgoedbeleggers die woningen opkopen en verhuren.