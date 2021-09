Het nieuwe VHL plein: aan de praat met de raad

VIJFHEERENLANDEN • Sinds lange tijd zal op donderdag 14 oktober weer een fysiek VHL plein plaatsvinden. Er wordt direct gestart met een totaal nieuwe invulling van het plein.

De grootste verandering is de ruimte voor inwoners om een onderwerp onder de aandacht van de gemeenteraad te brengen en hierover in gesprek te gaan met raads- en commissieleden.

Inwoners konden altijd al inspreken tijdens de commissievergaderingen tijdens het Spreekrecht voor publiek. Dat was een erg formeel moment waar geen ruimte en tijd was voor een echt gesprek. Omdat de gemeenteraad contact met inwoners erg belangrijk vindt heeft de raad besloten hier meer tijd voor vrij te maken, en ook dat gesprek en elkaar ontmoeten meer ruimte bieden.

Aan de praat met de raad

Op het VHL plein is daar dus alle ruimte voor. Inwoners kunnen hier vertellen over wat zij belangrijk vinden in de gemeente, hun eigen buurt of wijk. Dat kan gaan over een onderwerp dat op de agenda staat van de raad, maar het mag ook over heel iets anders gaan.

Over iets waar zij niet tevreden over zijn. Of een burgerinitiatief of een goed idee voor de gemeente. Op het VHL plein is er niet alleen een moment waar inwoners voor iedereen hun verhaal kunnen doen, ook kunnen zij na afloop en tijdens het Plein napraten met de raadsleden. Zij kunnen dan vragen stellen aan de inwoners en de inwoners kunnen gelijk vragen wat de raads- en commissieleden van het onderwerp vinden.

Programma

Op het VHL plein hebben de wethouders en ambtenaren ook de mogelijkheid om onderwerpen te presenteren aan de raadsleden. Op basis van deze presentaties en de bijdragen van de inwoners kunnen raads- en commissieleden zich een beeld vormen over onderwerpen waarover zij later het politieke debat zullen aangaan en mogelijk een besluit moeten nemen.

Ook over deze presentaties kunnen inwoners of organisaties op het VHL plein met raads- en commissieleden in gesprek. Het precieze programma wordt vooraf gepubliceerd via de website en op de informatiepagina van de gemeente in Het Kontakt.

Aanmelden?

Het eerste nieuwe VHL plein vindt plaats op 14 oktober van 19:30 tot 22:30 uur en komt daarna iedere cyclus terug. Inwoners komen aan het woord vanaf 20:30 uur. Alles vindt plaats in het gemeentehuis in Meerkerk, Prinses Marijkestraat 1. Iedereen is welkom als toehoorder.

En inwoners die tijdens het VHL plein zelf een onderwerp voor willen leggen aan de gemeenteraad kunnen zich aanmelden via griffie@vijfheerenlanden.nl.

Coronamaatregelen

Gemeente Vijfheerenlanden werkt niet met een coronatoegangsbewijs, omdat het gemeentehuis een publieke locatie is. Een mondkapje is niet meer nodig, wel wordt uitgegaan van de basis afspraken en wordt de anderhalve meter afstand gehanteerd. Bezoekers wordt gevraagd deze regel te respecteren.