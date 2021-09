De toekomst van de Bitcoin

Ben jij in het bezit van Bitcoins ? Zo ja, durf je dan met volle overtuiging te stellen dat jij hier alle kennis en kunde van hebt?

Uit onderzoek van Radar blijkt dat een meerderheid van de 1600 ondervraagden aangeeft slechte tot matige kennis te hebben van deze digitale munt en crypto daarnaast ziet als een groot risico. Dit terwijl tegenwoordig een groot deel van de Nederlandse bevolking zich op deze markt begeeft. Je zou dan ook denken dat dit een onnatuurlijke relatie is - wel Bitcoins, maar niet de juiste hoeveelheid kennis bezitten. Helemaal wanneer blijkt dat iemand die zijn of haar kennis op orde heeft, vaker winst maakt.

Al met al kunnen we dus wel stellen dat, ondanks dat crypto vaak het onderwerp van gesprek is op een verjaardag of in de kroeg, hier nog veel te winnen valt. Koop dus ook niet zomaar Bitcoins om het kopen, maar verdiep je hier van tevoren altijd goed in of laat je adviseren door een professional. Want hoe rooskleurig het soms ook klinkt en hoe hoog de pieken ook kunnen zijn, de dalen zijn in sommige gevallen dieper.

De Bitcoin als wettig betaalmiddel

De Bitcoin als wettig betaalmiddel, waarschijnlijk is het lastig je in te beelden hoe deze situatie er dan precies uit komt te zien. Zal je dan ook in Nederland speciale geldautomaten hebben waar je geld kunt opnemen in ruil voor Bitcoins, of misschien dat je met een speciale bankpas of je telefoon kunt afrekenen bij de kapper of supermarkt. Het klinkt wellicht onwerkelijk, maar toch denkt 2 op de 3 investeerders dat dit de toekomst zal zijn.

In El Salvador is dit al werkelijkheid en kan de bevolking sinds begin september betalen met deze digitale munt. Inwoners zijn sceptisch. Het positieve aan de invoering van de Bitcoin als wettig betaalmiddel is dat het voor inwoners van dit land die werken in het buitenland goedkoper wordt om geld terug te sturen naar hun familie, aangezien ze hier een hoop commissie door besparen. Waar een hoop Salvadoranen over struikelen is het feit dat de waarde van de Bitcoin enorm kan schommelen en dus ook negatief kan uitpakken. Ondanks alle voor- en nadelen van het invoeren van de Bitcoin als wettig betaalmiddel, overweegt ook Cuba om hierin mee te gaan. Zal het dan toch zijn opmars maken?

De cryptozeepbel

In Nederland is iedereen toch wel iets voorzichtiger als het aankomt op het invoeren van de Bitcoin als wettig betaalmiddel. Zo heeft de directeur van het Centraal Planbureau zelfs uitgesproken het minen van Bitcoins illegaal te willen maken, aangezien hij bang is voor de gevolgen van de klap van de cryptozeepbel welke volgens hem gaat plaatsvinden. Hij wil een voorbeeld nemen aan China.

Of wij El Salvador achterna gaan is dus nog maar de vraag, maar voordat dit überhaupt het geval zal zijn is er denk ik één wijze les die we uit dit artikel kunnen trekken en dat is dat kennis key is. Ben jij dus in het bezit van Bitcoins of ben je van plan deze te kopen, zorg er dan voor dat je over genoeg kennis beschikt. Dan kan het daar in ieder geval niet aan liggen!