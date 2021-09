Enthousiasme en nieuwe ideeën bij de Rivas Innovatietour

REGIO • Vernieuwende technieken en zorghulpmiddelen werden in de afgelopen weken gepresenteerd tijdens Rivas Innovatietour. Het leverde veel enthousiasme en nieuwe ideeën op bij de medewerkers.

Hoe laten we bij een toenemende zorgvraag de zorg steeds beter aansluiten bij de behoefte van de bewoners en cliënten? Hoe helpen we zorgverleners bij het verlenen van de beste en eigentijdse zorg? Het antwoord: met vernieuwende technieken en hulpmiddelen bieden we zorgprofessionals slimme oplossingen.

Tijdens de Innovatietour van Rivas Zorggroep stopte een busje vol vernieuwende oplossingen en hulpmiddelen voor de deur van alle Rivas woonlocaties. Medewerkers van Rivas Zorggroep konden zich van 13 tot en met 23 september laten inspireren en zien en ervaren wat er allemaal mogelijk is.

“We zijn nu een tijdje bezig met hoe we vernieuwende technieken en slimme oplossingen kunnen toepassen in de zorg voor cliënten die bij Rivas wonen”, vertelt adviseur langdurige zorg Rebecca Heijkoop.

“Alle zorgverleners die we hiermee wilden bereiken, werken verdeeld over de 17 Rivas woonlocaties. Door een Innovatietour langs alle huizen, een idee dat we opdeden via een andere organisatie, konden we zoveel mogelijk zorgverleners spreken en innovatieve producten laten proberen.”

Een enthousiast team van ‘innovatiecollega’s’ stond tijdens de innovatietour klaar om zorgverleners de vernieuwende hulpmiddelen te laten zien en hier meer over te vertellen. Voorbeelden waren slimme incontinentiematerialen en een ingenieus geluidskussen dat bewoners helpt gemakkelijker in slaap te vallen door rustgevende muziek. En wat te denken van een verrijdbare projector met beeld en geluid? Op een groot scherm foto’s kijken of beeldbellen met familieleden, kan in een handomdraai.

Andere voorbeelden waren de automatische medicatiedispenser (Medido), waardoor zelfstandig medicijnen innemen op gezette tijden voor een cliënt of bewoner mogelijk wordt. Of het zelf druppelen van de ogen dankzij een handige druppelbril met gaatjes in het glas, waar het flesje oogdruppels precies in past.

Rebecca: “De tour is heel goed verlopen. Op alle locaties zijn er veel collega’s langs geweest en ging iedereen enthousiast en met nieuwe ideeën weer terug naar het werk. In de eerste week hebben wij ruim 200 bezoekers bij de bus gehad. Bij een aantal locaties kwamen ook cliënten mee om producten uit te testen of naar het busje te kijken. Wij hoorden regelmatig: ‘Oh dat is handig, die zou ik thuis ook wel willen!’. Mensen zijn dus echt verrast over alle innovatieve producten. Met name de Triple Bristle, een tandenborstel waaraan drie opzetborstels zijn bevestigd waarmee in één keer de gehele tand wordt schoongemaakt, is erg populair.”

In de dagelijkse zorg voor cliënten en bewoners van de woonlocaties, kunnen slimme oplossingen het verschil maken. Innovaties helpen mee om de zorg nog beter af te stemmen op elke bewoner, de zorg te verbeteren en zelfs anders in te richten. Bovendien besparen innovaties zorgverleners tijd, die aan andere cliënten en bewoners kan worden besteed. Belangrijk gezien het tekort aan zorgprofessionals. Innovatie draagt ook bij aan het beperken van zorgkosten.