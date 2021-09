Lezing oud-volleyballer Ron Zwerver bij Vridos in Giessenburg

GIESSENBURG • Olympisch kampioen Ron Zwerver komt woensdag 6 oktober naar Giessenburg voor een lezing bij volleybalvereniging Vridos. De lezing wordt mede georganiseerd door boekhandel de Boekenkist uit Gorinchem.

Eind juni verscheen het boek ‘Eeuwig Goud’, waarin voormalig volleyballer Ron Zwerver vertelt over de weg naar zijn Olympische droom: goud. Wat in Barcelona 1992 niet lukt, lukt vier jaar later wel in Atlanta. In ‘Eeuwig goud’ blikt Zwerver na 25 jaar terug op wat gezien mag worden als een ongeëvenaarde prestatie.

Openhartig vertelt hij over zijn inzet, zijn twijfels, zijn irritaties en zijn overwinningen. De weg naar het goud was voor hem een leerproces en hij wil nu zijn ervaringen delen met iedereen die ambities heeft.

Reserveren

Tijdens de lezing zal Zwerver vertellen over zijn ervaringen. De lezing vindt plaats in sporthal De Giessenhal, Sportplein 2b. De aanvang is om 20.00 uur, inloop is mogelijk vanaf 19.30 uur. Entree is gratis, maar de plaatsen zijn beperkt. Reserveren is dus noodzakelijk. Kijk voor meer informatie en reserveren op de website van boekhandel de Boekenkist: www.boekhandeldeboekenkist.nl.