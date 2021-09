Wethouder Slob neemt eerste openbare auto-snellader van Molenlanden in gebruik

GROOT-AMMERS • Wethouder Teunis Jacob Slob van de gemeente Molenlanden heeft op donderdag 23 september de eerste openbare auto-snellader in de gemeente Molenlanden in gebruik gesteld.

De lader is geplaatst door Den Hartog bv en bevindt zich aan de Ambachtsweg op industriepark Gelkenes, te Groot-Ammers. De lader is voor iedereen beschikbaar en met elke laadpas te gebruiken.

Den Hartog bv speelt met haar nieuwe bedrijf Den Hartog Quick-Charge in op de energietransitie. Naast het netwerk van auto-laadpalen is Den Hartog actief met de verkoop van diverse CO2-besparende brandstoffen. Zoals wethouder Slob in zijn speech zei: “Alle innovaties van nu zullen over een aantal jaren heel normaal en gebruikelijk zijn. Den Hartog is een partij die vooruit kijkt. Met haar producten en diensten sluiten ze aan bij de huidige behoefte. Maar is ze ook al voorbereid op wat komen gaat.”

Alle apparatuur die door Quick-Charge wordt geplaatst, is geschikt voor toepassingen als ‘Smart-Charging’ en ‘vehicle-to-grid’. Den Hartog Quick-Charge richt zich met haar producten en diensten op bedrijven en gemeenten. Je auto laden doe je thuis, of op de plek waar je werkt. Omdat niet iedereen een eigen oprit heeft, zorgt Quick-Charge samen met gemeenten ook voor laadpalen in wijken en in buurten. Zo wordt elektrisch rijden makkelijk voor iedereen.