Saskia Fluks maakt kunstwerk ‘Oeps’ voor Park DoetActief in Giessenburg

• Kunstenaar Saskia Fluks, met achter haar het door haar gemaakte kunstwerk in de vijver. (Foto: Geurt Mouthaan )

GIESSENBURG • Met ‘Oeps’ is Giessenburg een kunstwerk van eigen bodem rijker. De door kunstenaar Saskia Fluks ontworpen draadvormen staan sinds kort in de vijver in Park DoetActief.

Het is voor Saskia Fluks de tweede keer dat ze haar kunstwerk op de door haar gekozen plek in het park ziet. Vanaf het bankje kijkt ze er met tevredenheid naar. “Ik vind het erg mooi geworden, ben er trots op. Dit is mijn geschenk aan Giessenburg. Ik hoop echt dat ook anderen het zullen waarderen.”

Het initiatief voor de plaatsing werd genomen door Dorpsraad Giessenburg. Namens deze club benaderde Ria van Wijngaarden haar dorpsgenoot met de vraag of zij het maken van een kunstwerk voor het park op zich wilde nemen.

Bovenkamer

Het uitgangspunt: het park is voor iedereen, maar van de Giessenburgers, dus ook deze aankleding diende van eigen bodem te komen. “Het ging toen in mijn bovenkamer meteen broeien en dan weet ik dat het goed komt”, lacht Saskia. “Ik zei daarom tegen Ria: ‘Ik doe het graag.’”

Eind jaren negentig werd ze door enkele beeldhouwers uit Zimbabwe geïnspireerd om zelf ook met beeldhouwen in steen aan de slag te gaan. Maar voor deze opdracht koos ze voor een ‘luchtiger’ aanpak: stalen draadvormen. “Het voordeel hiervan is dat je erdoor heen kunt kijken en zo de natuur van het park blijft zien”, licht ze toe.

Beweging

Ze besteedde de nodige voorbereiding aan de keuze voor de voorstelling. “Allereerst moet het iedereen aan kunnen spreken en geen aanstoot geven. Daarnaast moest de naam van het park, DoetActief, erin terug komen. Beweging was dus belangrijk.”

De keuze viel uiteindelijk op een jongen en een meisje die met een bal aan het spelen zijn. Iedereen is welkom om een eigen interpretatie eraan te geven, maar Saskia legde erin dat het meisje de bal laat vallen. “Daarom heet het ook ‘Oeps’.”

Arie Boer

Eigenhandig soldeerde ze een draadmodel op schaal, wat vervolgens door een andere Giessenburger verwezenlijkt werd. “Dat is gedaan door Arie Boer. Hij is daar ongelooflijk kundig in. We hebben er heel wat uren erin gestoken om het helemaal perfect te krijgen. Het gebeurde nogal eens dat ik toch nog iets aan wilde passen en dat ik dan weer naar hem toeging.”

Zoals gezegd, ze is heel blij met het eindresultaat. Zeker ook omdat ze in haar eigen woonplaats nu een blijvende herinnering achterlaat. “Arie zei tegen me: met dit materiaal kunnen ook onze kindskinderen er nog van genieten. Dat vind ik een heel mooie gedachte. Ik ben dankbaar dat ik deze kans heb gekregen.”