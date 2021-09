Clubs en horeca in de regio worstelen met invoering coronapas

REGIO • De invoering van de coronapas zorgt voor hoofdbrekens en onbegrip bij met sportverenigingen met een kantine en de horeca. “We zijn het er niet helemaal mee eens dat wij politieagent moeten spelen en als gastvrije plek in de samenleving mensen moeten gaan weigeren”, aldus Bjorn Rogmans van restaurant De Krom in Oud-Alblas.

“Eerlijk gezegd weten we niet goed wat we ermee moeten”, vertelt voorzitter Henk van der Voorden van vv Nieuw-Lekkerland. “Wij kunnen geen mensen vinden die bij de vijf ingangen van onze kantine willen staan om mensen te gaan controleren. En moeten ze dan hun vrienden weigeren die geen QR-code hebben?”

25 september

Het is de bedoeling dat Nederland weer open gaat wanneer op zaterdag 25 september de coronapas ingevoerd wordt. Iedereen met een QR-code op zijn smartphone of op een papieren bewijs mag dan overal naar binnen. Of met een geldig testbewijs dat je geen corona hebt. De anderhalve meter afstand geldt dan niet meer en het aantal bezoekers is dan onbeperkt.

Theater

Musea, bioscopen en theaters zullen over het algemeen blij zijn met de versoepeling. Zij hebben altijd al iemand bij de ingang staan die kaartjes controleert en een coronacheck kan daar over het algemeen nog wel bij. Theater De Willem in Papendrecht kondigt aan dat de corona-app gecontroleerd zal worden, zodat er meer mensen naar binnen kunnen.

Het theater heeft er ook alle begrip voor wanneer mensen terughoudend zijn. Want op de website staat: ‘Wie nu al een reservering heeft, maar denkt: aan mijn lijf geen polonaise, mag de kaarten weer inleveren tot 48 uur voor aanvang van de voorstelling. Wij storten het aankoopbedrag zonder mankeren terug.’

Haken en ogen

De horeca en verenigingen met vrijwilligers hebben de grootste moeite met de coronapas. In de praktijk zitten er nogal wat haken en ogen aan, want wie gaat het controleren en handhaven? Bjorn Rogmans van De Krom is boos dat die verantwoording neergelegd wordt bij degenen die het al moeilijk hebben. “Dat voelt niet helemaal goed. Vakgenoten zijn woest omdat wij het weer mogen oplossen. We zijn al tien maanden dicht geweest, we hebben al genoeg gebloed.”

Sebastiaan de Heer van Het Posthuijs in Groot-Ammers hoopt dat er vanuit de overheid flexibel mee zal worden omgegaan en dat de politie niet al te streng gaat controleren. “In ieder geval blijft gastvrijheid voorop staan. Gasten die geen pas hebben, vragen wij of ze een briefje willen invullen, zodat we het kunnen herleiden als er iets gebeurt. Ik denk dat wij bewezen hebben dat we heel goed met de regels om kunnen gaan en dat het probleem niet bij ons ligt.”

Regels gastvrij toepassen

“We gaan de regels gastvrij toepassen en we kunnen er flexibel mee omgaan. De brief van de gemeente die we donderdagavond laat kregen, stelt ook dat er flexibel mee zal worden omgegaan, behalve bij excessen. Dus we voelen ons gesterkt door de gemeente om ons gastvrij op te stellen. Wij zijn horeca, wij zijn gastvrij en passen de regels gastvrij toe. Iedereen is en blijft welkom.”

Ook veel verenigingen laten een groot deel van de verantwoording over aan hun bezoekers. Sportkantines worden in principe als horeca gezien. Er is dus een corona toegangsbewijs nodig. Maar er is een uitzondering gemaakt die aan de ene kant lucht geeft, maar aan de andere kant nog weer meer onduidelijkheid schept. Het afhalen van drankjes en toiletbezoek zijn namelijk mogelijk zonder restricties. In de rij staan om iets af te halen mag dus wel, maar bij elkaar staan om het op te drinken mag dus niet.

Zelf verantwoordelijk

De gemeente is de instantie die moet toezien of de nieuwe coronaregels nageleefd worden. Het is nog onduidelijk hoe streng die zullen gaan controleren. “Het uitgangspunt daarbij is dat bezoekers primair zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de gestelde maatregelen”, meldt Marije Verstegen van de gemeente Alblasserdam.

Maar tegelijkertijd wordt er wel verwacht dat er gecontroleerd wordt. Marije: “Ondernemers, instellingen en verenigingen worden geacht te toetsen of bezoekers een geldig coronatoegangsbewijs hebben, dat correspondeert met hun legitimatie.” Daar waar het niet goed gaat, gaat de gemeente de verantwoordelijke aanspreken en waar nodig wordt er gehandhaafd.

Ingrijpen

“Wij concentreren ons primair op locaties waarvan wij inschatten dat het risico op besmetting en/of niet-naleven het grootst is. Bij herhaaldelijke of opzettelijke niet-naleving van de controleplicht door de ondernemer wordt tot daadwerkelijk ingrijpen overgegaan. Dit kan door middel van een waarschuwing, een last onder dwangsom of door sluiting van een locatie.”

De gemeente Papendrecht gaat vanaf komende zaterdag controleren. We maken daarbij geen onderscheid tussen horeca en verenigingen met een horeca-deel.”, aldus woordvoerder Wilma Havermans van de gemeente Papendrecht. De gemeente Molenlanden heeft nog geen reactie gegeven op vragen hoe er wordt omgegaan met de nieuwe coronaregels.