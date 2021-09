Ziekenhuizen gaan coronaregels nog niet versoepelen; 1,5 meter afstand blijft

GORINCHEM/DORDRECHT • Zowel het Beatrixziekenhuis in Gorinchem als het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht zullen de coronaregels niet veranderen. Ze doen niet mee aan de versoepelingen die op 25 september landelijk ingaan.

“Kwetsbare cliënten en patiënten beschermen is een belangrijk onderdeel van de zorg die wij bieden”, legt het Beatrixziekenhuis uit. “Dat betekent dat we de meest kwetsbaren onder meer zo goed mogelijk willen beschermen tegen virussen, zoals corona. Daarom houden we diverse (corona)maatregelen in stand die deze groepen goed beschermen.”

De ziekenhuizen kiezen daarmee voor een wat voorzichtigere aanpak dan het kabinet. Dit heeft drie redenen. Ten eerste bieden de ziekenhuizen zorg aan kwetsbare groepen mensen. Ten tweede willen ze rekening houden met het aankomende griepseizoen en ten derde kennen ze het effect van de landelijke maatregelen nog niet.

Op basis hiervan is besloten op alle locaties van de ziekenhuizen voorlopig vast te houden aan de 1,5 meter afstand. “Het is wetenschappelijk bewezen dat afstand houden de kans op besmetting met een virus sterk verkleint. Hiermee willen we ouderen, kwetsbare patiënten en medewerkers goed beschermen, ook als er onverhoopt een nieuwe coronagolf of griepgolf uitbreekt in het najaar.”

“Ook andere maatregelen die we al eerder namen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, blijven van kracht. Medewerkers, bezoekers en cliënten houden niet alleen afstand, maar worden ook gevraagd goede handhygiëne toe te passen. Op al onze locaties screenen we bezoekers aan de deur op gezondheidsklachten om te voorkomen dat mensen die mogelijk corona hebben naar binnen gaan, of onbeschermd binnenkomen.”

Ziekenhuizen maken hun eigen beleid en volgen allereerst de richtlijn van de Federatie Medisch Specialisten. Versoepelen gebeurt in deze richtlijn pas vanaf de alarmeringsfase ‘zorgelijk/waakzaam’. Op dit moment bevindt de regio Zuid-Holland Zuid zich nog in de fase ‘zeer ernstig’ vanwege het hoge aantal besmettingen.