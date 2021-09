CDA Vijfheerenlanden haalt input op voor programma

VIJFHEERENLANDEN • CDA Vijfheerenlanden heeft deze week een bezoek gebracht aan de verschillende markten in de regio om in gesprek te gaan met inwoners.

Het CDA deed dat in Hagestein, Everdingen, Leerdam, Hoef en Haag, Lexmond, Ameide, Leerbroek en Nieuwland. De input uit deze gesprekken gebruikt de partij het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Ook de komende weken zal het CDA nog markten, wijken en pleinen bezoeken. De partij neemt voor deze actie een groen hart mee. Elke inwoner kan zijn of haar hartenwens of hartenkreet daarop kwijt.

CDA Vijfheerenlanden vindt het belangrijk dat de inwoners aan het woord komen.

“De meeste partijen komen tijdens de campagne pas in actie”, zegt Bart Bruggeman, voorzitter van de afdeling. “Het gaat er om dat je nú al in gesprek gaat met de inwoners, zodat je kunt nadenken over wat je wilt bereiken in de periode van 2022 tot 2026.”

“Het gaat er om dat de mensen hun hart kunnen luchten en kunnen aangeven wat ze na aan het hart ligt en daar zijn wij ook voor”, vult Maria de Jong, fractievoorzitter van de zevenkoppige fractie van het CDA in Vijfheerenlanden, aan.

“Het is ontzettend belangrijk om als volksvertegenwoordiger te weten wat er speelt in alle zestien kernen van de gemeente”, vervolgt ze. “Wij zijn blij dat we na anderhalf jaar weer de straat op kunnen.”

Het CDA-bestuur verwerkt de informatie in het programma en de CDA-leden hebben in november dit jaar tijdens de algemene ledenvergadering het laatste woord. Zij stellen het programma dan officieel vast.