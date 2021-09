CDA Molenlanden maakt zich zorgen om toename digitale communicatie van de overheid

MOLENLANDEN • De fractie van het CDA in Molenlanden is bezorgd over de toenemende digitale communicatie van de overheid en heeft hierover vragen gesteld aan het gemeentebestuur.

“Kunnen mensen die daar zelf niet uit komen wel voldoende hulp krijgen?”, vraagt de partij zich af.

Coronabewijs

Vanaf 25 september moet een coronabewijs getoond worden om toegang te krijgen tot openbare gelegenheden zoals sportkantines, horeca en musea.

Voor mensen die minder actief zijn met smartphone of computer is het volgens het CDA niet eenvoudig om een coronabewijs te krijgen. “Het lukt ze niet allemaal om de QR-code op hun telefoon te zetten of om het bewijs te printen”, weet raadslid Jonette Korevaar van CDA Molenlanden. “Het speciaal ingestelde telefoonnummer blijkt op sommige momenten slecht bereikbaar. Hoe is dat in Molenlanden?”

Genoeg hulp?

Jonette: “We weten dat in de bibliotheek in de Hof van Ammers mensen klaar staan om te helpen, is dat op voldoende plaatsen het geval? Zijn er vrijwilligers of bijvoorbeeld bibliotheken die helpen bij digitale communicatie?”

Ze vervolgt: “We hopen dat mensen elkaar willen helpen, dat men niet zal schromen om hulp te vragen. We zouden willen zeggen, doe dat vooral: help elkaar, vraag hulp! Maar wellicht is het toch nodig dat de gemeente actie onderneemt. In ieder geval is het belangrijk dat de wijze van communiceren niet onnodig mensen buitensluit van openbare gelegenheden.”

Signalen

CDA Molenlanden wil daarom weten of het gemeentebestuur van Molenlanden signalen van mensen heeft ontvangen die niet aan een coronabewijs kunnen komen. Ook wil de partij weten of de gemeente in beeld heeft welke instellingen (zoals bibliotheken, of misschien huizen van de Waard, dorpskamers of welzijnsinstellingen) in Molenlanden al hulp bieden bij digitale communicatie met de overheid.

En: “Heeft de gemeente mogelijkheden om daar waar nodig hulp te stimuleren of zelf in te springen?”

Het gemeentebestuur heeft enkele weken de tijd om politieke vragen te beantwoorden en doet dat meestal ruim binnen die termijn.