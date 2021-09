Willem van der Vlies viert 50-jarig jubileum als organist in Nieuwpoort

NIEUWPOORT • De Christelijk Gereformeerde kerk van Nieuwpoort had vrijdag 21 sept een heugelijk feit te vieren. Willem van der Vlies, één van de vier organisten, is vijftig jaar geleden begonnen met het orgelspelen in de kerk, het begeleiden van de zang in de eredienst.

Tussen de koor- en-orgelmuziek en instrumentale muziek door, die ten gehore werd gebracht, is de jubilaris een creatie van een edelsmid opgespeld, symbool van het orgel met de wens van de kerkenraad dat hij nog een tijd de leiding mag hebben bij de zang in de eredienst. Na afloop was er een receptie waar de jubilaris, omringd door vrouw en kinderen, felicitaties ontving.