Kees Boender neemt afscheid van cbs De Bron: een verhalenverteller zwaait af

MOLENAARSGRAAF • Verhalen vertellen, dat is voor Kees Boender misschien wel de meest pure vorm van onderwijs. Zo’n 35 jaar was hij directeur van christelijke basisschool De Bron in Molenaarsgraaf.

Het moment van afscheid is gekomen; van de school, maar niet van de dorpsgemeenschap van Molenaarsgraaf en Brandwijk. Die heeft hij samen met zijn vrouw Lies in zijn hart gesloten.

“Daarom zijn we ook heel blij dat we, zij het in een andere woning, hier kunnen blijven wonen”, steekt Boender van wal. “De twee dorpen vormen een heel fijne en loyale gemeenschap, waar je je niet anders voor hoeft te doen dan je bent. Daar houden ze hier zelfs hélémaal niet van. Er is ruimte voor elkaar, een grote mate van geborgenheid.”

Hij vervolgt: “Zelf heb ik ook in mijn werk ervaren als een oase: de altijd prettige samenwerking met bijvoorbeeld de ijsclub, de oranjevereniging, maar zeker ook openbare basisschool De Overstap in Brandwijk, zijn daar voorbeelden van. En ook kerkelijk hebben we ons van begin af aan hier thuis gevoeld.”

Aimabel

De Molenaarsgraafse basisschool kreeg 35 jaar gelden een directeur die een levend voorbeeld van het begrip aimabel is, iemand die er altijd naar streeft om er met anderen in harmonie uit te komen.

Hij maakte in zijn carrière de nodige ontwikkelingen mee. Niet elke verandering was een verbetering, daar is hij van overtuigd. “De focus op ieder afzonderlijk kind is in de jaren tachtig en negentig doorgeslagen. Het volgen van een leerling was zo intensief, dat het kind zélf uit beeld verdween. Een jongen of meisje werd zo een dossier, gevuld met cijfers en resultaten. Vertechnificeerd, zo noemde ik het. Gelukkig zien we nu weer een omslag in het denken en is dit op zijn retour.”

