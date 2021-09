Albert Schweitzer ziekenhuis versoepelt coronaregels nog niet op 25 september

DORDRECHT • Vanaf zaterdag 25 september is anderhalve meter afstand houden in Nederland niet meer verplicht en wordt een coronatoegangsbewijs verplicht in onder meer de horeca. In het Albert Schweitzer ziekenhuis verandert op die datum niets.

Het ziekenhuis vraagt patiënten en bezoekers om voorlopig nog anderhalve meter afstand te houden en om bij binnenkomst gezondheidsvragen te beantwoorden. Naar een QR-code of testbewijs wordt niet gevraagd.

Ziekenhuizen mogen hun eigen beleid voeren. Zij volgen daarbij allereerst de richtlijn van de Federatie Medisch Specialisten. Versoepelen gebeurt in deze richtlijn pas vanaf de alarmeringsfase ‘zorgelijk/waakzaam’. Op dit moment bevindt de regio Zuid-Holland Zuid zich nog in de fase ‘zeer ernstig’ wegens het hoge aantal besmettingen. Hier komt bij dat zich in het ziekenhuis altijd mensen bevinden met een kwetsbare gezondheid. Om die redenen houdt het Albert Schweitzer ziekenhuis alles nog even zoals het nu is.

Gezondheidsvragen

Vrijwilligers zullen bij binnenkomst voorlopig blijven vragen om bij de hiervoor bedoelde zuilen vragen te beantwoorden over de huidige gezondheid. Eventuele klachten die iemand op dit moment heeft, zijn namelijk vooral bepalend voor de veiligheid in het ziekenhuis. De looproutes in één richting blijven bestaan en de bezoekregeling blijft nog beperkt. Daar waar anderhalve meter afstand bewaren niet lukt bij het verlenen van zorg, draagt de zorgverlener een mondneusmasker of faceshield.

Later dit jaar, wanneer hopelijk het aantal besmettingen is afgenomen, bekijkt het Albert Schweitzer ziekenhuis in overleg met andere ziekenhuizen in de regio of wordt afgestapt van de anderhalve meter afstand en de andere maatregelen.