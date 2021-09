Achttien inzendingen voor Duurzaamheidsprijs Molenlanden

• Het repaircafé in Noordeloos is een voorbeeld van een duurzaam initiatief in Molenlanden.

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden heeft tot nu toe achttien inzendingen ontvangen voor de Duurzaamheidsprijs Molenlanden. Aanmelden is nog mogelijk tot zaterdag 25 september. Op donderdag 7 oktober, de dag van de duurzaamheid, worden de genomineerden bekend gemaakt, waarna het publiek tot 1 november kan stemmen.

De gemeente is op zoek naar ideeën die de gemeente nog duurzamer maken. Als voorbeelden noemt Molenlanden de sticker waarmee mensen reclamedrukwerk kunnen weren, de repaircafés in de regio, de aanplant van bomen, een bedrijf dat gasloos werkt en het uitdelen van zaad voor bloemen die bijen helpen te overleven.

Categorieën

Er zijn drie categorieën: jeugd tot 21 jaar, burgerinitiatieven en non-profit en ondernemers. Voor elke categorie is een bedrag van 1000 euro beschikbaar. De prijs voor de ondernemers wordt beschikbaar gesteld door Stichting BlauwZaam. Vooral voor de categorie jeugd hoopt de gemeente op meer inzendingen.

Jaarlijks

Wethouder Teunis Jacob Slob: “We gaan de inzendingen in klein comité beoordelen. Daarna zullen we de gemeenschap betrekken bij het uiteindelijke besluit. Het is de bedoeling dat we het jaarlijks gaan doen.” Het initiatief voor de prijs komt uit de gemeenteraad, die het college vroeg de prijs in het leven te roepen.

CO2-reductie

De gemeente hoopt op ideeën die bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan CO2-reductie, vermindering van energie- of materiaalverbruik, klimaatadaptatie (bescherming tegen overstroming, droogte en hitte) of bevordering van de biodiversiteit.

Jury

De jury bestaat uit: Eva-Linde Middag van Jong Molenlanden, Cora de Groot van Stichting Duurzaam Molenlanden, Lisanne Addink-Dölle van Verdraaid goed, Diederik van Beusekom van Stichting BlauwZaam en wethouder Slob.

Meer informatie

Op Facebook is een filmpje te vinden met informatie over de prijs en waarin de juryleden zich voorstellen: https://bit.ly/3Cu2227

Voor meer informatie: https://bit.ly/3AvMb2i