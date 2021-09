Oud-burgemeester Teus den Breejen overleden

MEERKERK • Zondag is oud-burgemeester Teus den Breejen op 78-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1978 tot 1986 burgemeester van Meerkerk, Leerbroek en Nieuwland en na de gemeentelijke herindeling van 1986 nog 18 jaar burgemeester van Zederik.

Teus den Breejen was naast burgemeester een zeer verdienstelijk (kerk-)organist. Hij had een grote liefde voor het werk van Bach. Den Breejen was getrouwd met Lidy. Samen kregen ze drie kinderen.

Den Breejen werd op 14 januari 1943 geboren in Hardinxveld. Voor zijn burgemeesterschap werkte hij als ambtenaar in Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam, De Lier en ‘s-Gravendeel (gemeentesecretaris).