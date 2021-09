Jarige Lek en Waard Wonen kiest voor ontmoeting

MOLENLANDEN • Omdat Lek en Waard Wonen 75 jaar bestaat, is aan de huurders de vraag gesteld of zij een idee of wens hebben op het gebied van leefbaarheid.

Op basis van de ontvangen reacties heeft de corporatie in overleg met de Huurdersorganisatie gekozen voor het ontmoeten van huurders.

Daarom zullen medewerkers van Lek en Waard Wonen en leden van de Huurdersorganisatie in de week van 27 september aanwezig zijn op de weekmarkten waar zij graag in gesprek gaan en vragen beantwoorden onder het genot van een kopje koffie/thee wat lekkers. Zie ook de advertentie elders in deze krant.

Naast de ontmoeting met huurders wordt in overleg met de gemeente Molenlanden onderzocht of het mogelijk is om in elke kern waarin de corporatie werkzaam is, een bank te plaatsen waar mensen even kunnen uitrusten of anderen ontmoeten.