Van Kekem Fruit uit Ameide krijgt plukhulp van kleuters uit Meerkerk

AMEIDE/MEERKERK • Bij Van Kekem Fruit in Ameide is het plukken van de appels en peren in volle gang. Wat extra hulp kunnen zij dan ook goed gebruiken.

Maandag 20 september zijn 80 kleuters van Basisschool De Rank uit Meerkerk geweest om veel te leren over het plukken van de appels en peren. Alle kinderen kregen een tasje om de appels mee naar school te nemen. Na afloop hebben de kinderen een prachtig diploma ontvangen. Het was een geweldige ochtend.

Van Kekem Fruit is gespecialiseerd in het bezorgen van fruit en groenten bij kantoren, scholen en kinderopvangorganisaties in onder andere de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. De appels en peren die zij bezorgen komen rechtstreeks uit eigen boomgaarden. Meer weten over Van Kekem Fruit? Neem eens een kijkje op www.vankekemfruit.nl.