Koffiedrinken in Leerdam met Stichting Tess

LEERDAM • Stichting Tess zal vrijdag 24 september koffie met wat lekkers uitdelen bij Plus Teeuw in Leerdam. Dit in het kader van de actie van de Plus: Spaar je club gezond.

Het is dan mogelijk om de sponsorpunten voor Stichting Tess in te leveren. Stichting Tess hoopt op deze manier wat extra punten op te halen.

Stichting Tess ondersteunt dolfijntherapie op Curaçao voor kinderen met een beperking. Deze therapie wordt niet vergoed door de zorgverzekering. De 13-jarige Endrie Duits uit Hei- en Boeicop staat sinds januari 2021 op de wachtlijst van Stichting Tess.

Aanstaande vrijdag kunnen er ook statiegeldflessen ingeleverd worden voor Stichting Tess.