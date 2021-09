Keuze voor randweg in Groot-Ammers zorgt voor verdeeldheid in het dorp

GROOT-AMMERS • De keuze voor een nieuw aan te leggen randweg in Groot-Ammers zorgt voor verdeeldheid in het dorp. Er zijn drie varianten aangedragen door de gemeente Molenlanden, en de Belangengroep randweg Groot-Ammers heeft nog een vierde variant opgevoerd.

“Het lastige is dat elke keuze iemand of meerdere mensen niet blij maakt”, weet Michael Stangenberger van de belangengroep, tevens bewoner van de Voorstraat.

Vierde variant

De Belangengroep heeft een vierde variant toegevoegd aan de keuzemogelijkheden voor een randweg. In opdracht van de gemeente Molenlanden had adviesbureau Anteagroup al drie varianten opgesteld om de verkeersintensiteit op de Voorstraat en Sluis in Groot-Ammers te verminderen.

Er is onderzoek gedaan naar een noordelijke variant (zou ongeveer 8,5 miljoen euro moeten gaan kosten) en twee zuidelijke varianten. Bij de eerste zuidelijke variant wordt de Middenpolderweg verlengd naar de Essenweg. Er moet dan een brug komen op de plek waar nu nog een T-splitsing is bij de Ammerse Kade. Kosten hiervan bedragen ongeveer 17,5 miljoen euro. Met name de aanleg van een brug is duur.

Grond onteigenen

De tweede zuidelijke variant is een stuk ingrijpender; dan wordt de N479 verlengd om ten noorden van het Achterwaterschap af te buigen naar het oosten. Uiteindelijk moet de Ammerse boezem overgestoken worden tot aan de Essenweg. De kosten van deze variant zijn ongeveer 46 miljoen euro. Hier moet veel grond onteigend worden.

De vierde variant van de belangengroep lijkt een stuk minder ingrijpend, alhoewel de kosten van een brug over de Ammerse boezem geschat moeten worden op 8 tot 10 miljoen euro. Bij de vierde variant moet die brug komen ter hoogte van de Peppelweg. Deze zuidelijke variant gaat dus volledig over bestaande wegen, die nog wel aangepast zullen moeten worden om de hogere verkeersintensiteit aan te kunnen.

Idee van 40 jaar geleden

“Eigenlijk is deze variant niet anders dan het idee dat veertig jaar geleden al genoemd werd en ook in 2019 na onderzoek als ‘beste oplossing’ aan de gemeente werd geadviseerd, legt Michael Stangenberger uit. Het is een regionale oplossing die ervoor zorgt dat het ‘niet lokale’ verkeer daadwerkelijk om het dorp wordt geleid.

De belangengroep randweg Groot-Ammers is momenteel de enige actiegroep die actief lobbyt met haar voorkeur voor de vierde, zuidelijke variant. Die lobby roept dan wel weer de nodige reacties op, bijvoorbeeld op de Facebookpagina van de belangengroep, waardoor het beeld ontstaat van een verdeeld dorp.

Ten koste van iemands belang

Elke keuzemogelijkheid voor een randweg gaat dan ook ten koste van iemands belang. De noordelijke variant gaat min of meer door de achtertuinen van bewoners van Sluis, de Voorstraat en een stukje Gelkenes. Dat verschuift het probleem, vindt de belangengroep, en het levert verlies van privacy en rust op. Alle vier de varianten gaan in meer of mindere mate ten koste van de natuur en het polderlandschap.

De zuidelijke varianten twee en drie (die van de Anteagroup) lijken nog het meest ten koste te gaan van de natuur en de polder, maar volgens de belangengroep moet ook niet te licht gedacht worden over de noordelijke variant. Op hun Facebookpagina melden ze dat aan de noordzijde van de dijk zich de grootste reigerkolonie van Nederland bevindt met meer dan 100 nesten.

25 september

Intussen nadert de datum van zaterdag 25 september. Tot die dag kunnen inwoners en andere belanghebbenden bij de keuze voor een randweg in Groot-Ammers hun standpunten en ideeën kenbaar maken.

In de aanloop daarnaartoe probeert de gemeente Molenlanden de gemoederen te sussen. Wethouder Johan Quik: “We moeten voorkomen dat er een splitsing in het dorp ontstaat en dat die ontaardt in een strijd tussen groepen bewoners. Dat willen we niet. Het enige dat we kunnen doen, is in gesprek blijven.”

Nadat iedereen uit het dorp zijn of haar voorkeur bekend heeft gemaakt, gaat de gemeente Molenlanden zich buigen over een beslissing. Het is de bedoeling dat er in november of december over vergaderd gaat worden door de gemeenteraad.