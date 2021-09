Speeltuin in Bleskensgraaf viert 60-jarig bestaan met 150 ‘patatjes’

BLESKENSGRAAF • Speeltuin Kindervreugd in Bleskensgraaf heeft op zaterdag 18 september het 60-jarig bestaan gevierd.

Er stonden reusachtige opblaasbare speeltoestellen opgeteld in de speeltuin en er was gratis patat voor de kinderen. Mede vanwege het mooie weer was de animo enorm. Er was gerekend op honderd porties patat, maar dat werden er uiteindelijk 150.