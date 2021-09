Kledingruil- en weggeefbeurs in Gorinchem

GORINCHEM • In het MamaCafé in de bibliotheek aan de Groenmarkt 1 in Gorinchem wordt op vrijdag 1 oktober van 10.00 tot 12.00 uur een kledingruil- en weggeefbeurs gehouden.

Het gaat om kledingstukken die heel en schoon zijn, tot en met maat 104. Iedereen mag de overgebleven eigen kleding natuurlijk weer mee terug naar huis nemen; anders zoekt het MamaCafé er een goed doel voor.

Deze keer zijn er ook exclusief twee creatieve ondernemers uit de buurt die hun producten verkopen. Dit zijn de 100% unieke en handgemaakte kledingstukken van Jannigje (voor meer info: www.ukkepukkinderkleding.nl) en de babyproducten met afdrukken van eigen stempels op hydrofielstof van Lois (voor meer info: www.facebook.com/troeladoeken).

Meer informatie over het programma staat op www.limonadebrigade.nl.