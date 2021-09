Deelnemers Riverside Car Classic 2021 brengen fraai bedrag bijeen voor KNRM ZHZ

DORDRECHT/REGIO • Zaterdag 18 september werd de Riverside Car Classic 2021 verreden. 31 klassiekers en youngtimers verzamelden zich aan de kade van de Oude Maas, bij Ames Autobedrijf in Dordrecht.

De stichting Car2Business realiseerde voor de jaarlijkse klassiekerrally een prachtige opkomst van 31 klassiekers van precies 20 verschillende merken. De start was áán de rivier, want ja het heet wel de ‘Riverside’. De tocht verliep vlekkeloos, al waren er net voor de start aan twee auto’s technische problemen (een slang en een band). De deelnemers brachten, na aftrek van de kosten, 1825 euro bijeen voor het goede doel van de dag: de KNRM ZHZ. Paul de Koning van KNRM Dordrecht nam de cheque onder applaus in ontvangst.

Nieuwe route

Organisator Harry Eskes: “Wát een fantastische variatie aan auto’s hadden we! En hoe open waren de deelnemers. Je doet je best, maar de bal van dat extra gevoel ligt ook bij de deelnemers. Die hadden er echt zin, al wisten ze de lunchlocatie niet. Het Roadbook leidde naar Drimmelen; over luisterrijke Brabantse wegen en dijkjes.”

“De route liep eerst anders. Maar door de onverwachts grote toeloop had het beoogde restaurant te weinig capaciteit. Dus 5 weken vóór de start een nieuwe locatie vinden en een grotendeels nieuwe route van 2 keer 70 km maken! Tijdens onze briefing werden de auto’s gejureerd door Marcel Wüst (Carel Wüst Classics) en Reinier de Koning (Ames). Zij kozen de schitterende Autin Healey (1954) van Bram en Marjan Wolst tot mooiste (‘Best of Show’); “een héél moeilijke opgave, want de kwaliteit van de auto’s was erg hoog”, vertelde Marcel Wüst bij de prijsuitreiking.

Emotie bij oude auto’s

Stefan de Kreek, mede-organisator: “De dag begon met twee pechgevallen, tweemaal een lekke band. De Fiat 500 (1970) was ‘snel weer op de been’, maar de Rolls-Royce uit ’57 leek een groter probleem, want die heeft een heel afwijkend type band. Dankzij snel schakelen van Ames kwam de auto naar Dordrecht. Uiteindelijk viel het mee: een gescheurd ventiel; dus deed hij weer mee. Minder fortuinlijk was de kleine Fiat Topolino (1950), met een lekke benzineslang. Hij werd bij Ames nog gemaakt, maar durfde het daarna toch niet aan. Logisch. Uiteindelijk waren Johan en Inge de Houter met hun Peugeot 404 de winnaar en kregen ook de Drechtsteden Trofee. Mede door het fantastische weer beleefde iedereen een superdag!”