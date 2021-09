Uitverkoop bij kledingbank Kledingenzo in Sliedrecht

SLIEDRECHT • Kledingbank Kledingenzo in Sliedrecht houdt zaterdag 25 september weer een uitverkoop. Het winterseizoen breekt aan, dus de hele zomercollectie gaat voor de halve prijs weg.

De gewone prijs voor een kledingstuk is 2,50 euro. Er is dames -, heren - en kinderkleding. De Kledingbank is gevestigd aan de Elzenhof 138 in Sliedrecht. De uitverkoop begint om 10.00 uur en eindigt om 14.00 uur. De opbrengst van deze uitverkoop is voor de Voedselbank.

Kledingenzo verstrekt gratis kleding aan huishoudens met een kleine beurs. De openingstijden zijn dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.15 tot 11.30 uur.