Cycle for Hope succesvol afgesloten in Dordrecht

DORDRECHT • Vorige week sloot Cycle for Hope het seizoen af met het spectaculaire Rondje Nederland en de 200 km Challenge.

Op 16 september trapten de deelnemers van Rondje Nederland af om vervolgens in teamestafette 48 uur door Nederland te fietsen. Op zaterdag 18 september stapten ook de deelnemers van de 200 kilometer Challenge op de fiets. Samen finishten ze op Dorp De Hoop in Dordrecht. Alle tochten van Cycle for Hope dit jaar samen brachten 320.000 euro op voor het werk van de ggz-instelling De Hoop.

De deelnemers van Rondje Nederland gingen de confrontatie met zichzelf aan, terwijl ze fietsen voor een ander. Het weer zat mee, met overdag gemiddeld twintig graden en een zonnetje. Toch was het een pittige tocht. In estafette reden drie teams dag en nacht door. Uiteindelijk reden ze maar liefst 1200 kilometer. De 200 km Challenge was minder lang, maar ook een serieuze uitdaging. Vanaf 7 uur ‘s ochtends vertrokken deelnemers vanuit Dordrecht naar Zeeland. Met een frisse neus door de flinke Zeeuwse wind kwamen ze vervolgens weer terug op Dorp De Hoop.

Beide tochten zijn goed verlopen en bijna 150 deelnemers hebben zich afgelopen weekend ingezet voor De Hoop. Projectleider Michel: “Op deze manier kunnen we mensen die dat heel hard nodig hebben helpen, mensen die worstelen met een verslaving of psychische problemen. De deelnemers confronteren zichzelf, maar fietsen tegelijkertijd voor de ander. Zo rijden ze bijvoorbeeld daklozen en eenzamen, die een maaltijd en hulp krijgen in de Inloophuizen. En voor cliënten van De Hoop die een kans krijgen om terug te komen in te maatschappij door een Interne opleiding of werkervaringsplek.”

Doneren aan Cycle for Hope kan via www.cycleforhope.nl. Inschrijven voor Rondje Nederland 2022 kan vanaf nu. Binnenkort worden ook de andere wieler- en mountainbiketochten online gezet.