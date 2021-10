Bakkerij Van der Grijn steunt actie Roel Leeuwis voor Parkinsonfonds

HARDINXVELD-GIESSENDAM/REGIO • Bakkerij Van der Grijn steunt de actie van marathonloper Roel Leeuwis uit Hardinxveld-Giessendam voor het Parkinsonfonds. In de periode van 11 tot en met 23 oktober wordt in de winkel van Bakkerij Van der Grijn in Giessenburg voor elk verkocht zakje met vier rozijnenbollen 2 euro gedoneerd aan het goede doel.

Roel eet de rozijnenbollen van Van der Grijn altijd wanneer hij een marathon loopt. Op 24 oktober hoopt hij zijn 40e marathon te lopen wanneer de Marathon van Rotterdam gehouden wordt.

Maar: “Je hoeft geen marathon te lopen om te kunnen genieten van deze overheerlijke rozijnbollen. Koop er deze week maar eens extra veel. Heel hartelijk bedankt”, meldt Roel Leeuwis.

Hij loopt voor het Parkinsonfonds vanwege zijn vriend Peter. Bij hem is een aantal jaren geleden de ziekte Parkinson geconstateerd.

Voor meer informatie over de actie: https://actie.parkinsonfonds.nl/project/26404. De teller staat inmiddels op ruim 9000 euro.

Bakker Van der Grijn heeft ook een webshop: www.vandergrijn.nl.