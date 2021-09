Albert Heijn De Kreij ‘sponsor van het jaar’ bij de Doetsekom in Giessenburg

GIESSENBURG • Albert Heijn De Kreij uit Giessenburg is donderdag uitgeroepen tot ‘sponsor van het jaar’ bij de Doetsekom in Giessenburg.

Dit gebeurde tijdens de Doetsekom Sponsorbijeenkomst, die druk bezocht werd in verenigingsgebouw de Kom in Giessenburg. Na een evaluatie van seizoen 2021 en een presentatie van de plannen voor 2022 is Albert Heijn de Kreij uitgeroepen tot ‘sponsor’ van het jaar.

Al jarenlang zijn zij op diverse manieren betrokken bij het zwembad, onder meer tijdens evenementen zoals de Zwem4daagse werken het zwembad en de supermarkt heel prettig samen met elkaar.

Mariëlle de Bruijn heeft namens de Doetsekom de cheque aan Remon de Kreij overhandigd. Een van zijn medewerkers mag drie maanden lang gaan sporten bij Beter Doen Vitaal in Giessenburg met zijn of haar fitness abonnement.