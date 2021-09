Nieuw systeem zorgt voor frisse en schone lucht op De Lage Waard in Papendrecht

PAPENDRECHT • Op de locatie vmbo/mavo van CSG De Lage Waard worden in de eerste periode van het schooljaar tien lokalen én de personeelskamer uitgerust met luchtzuiveringssystemen die zorgen voor een frisse en schone lucht.

“De slechte kwaliteit van de lucht in schoolgebouwen is regelmatig in het nieuws sinds corona. Voor CSG De Lage Waard was dit één van de redenen om te onderzoeken wat er in een oud schoolgebouw toch nog mogelijk is voor een beter binnenklimaat. Al snel kwamen we tot de conclusie dat een heel nieuw ventilatiesysteem aanleggen in het gebouw voor ons onbetaalbaar is”, geeft André Visser, sectordirecteur vmbo/mavo, aan. “Maar in de winter met de ramen open zitten, heeft ook grote nadelen.”

Fris aroma

Een andere oplossing werd aangeboden door Habitat Solutions uit Ridderkerk dat al eerder speciale geursystemen aan de school leverde. “Iedereen kent wel die muffe geur die je vaak in scholen opsnuift. Daar wilde ik voor de coronaperiode al wat aan doen. Daarom verspreiden we sinds een paar jaar op de begane grond een milde, frisse aroma”, vertelt Visser. “En dat geeft een veel betere beleving die bij het onderwijs hoort. Een dynamische werkomgeving waarin het prettig is om te werken en te leren.”

Zo kwamen ook de luchtzuiveringssytemen de school binnen. “We werden vorig jaar door hetzelfde bedrijf benaderd voor een proefopstelling. Dat leverde zo’n geweldig resultaat op. Een fris klaslokaal én schone lucht, zoals we met metingen vaststelden. Daarom hebben we nu gekozen voor een eerste investering in tien verschillende klaslokalen én de personeelskamer. Als je je ogen dicht doet, waan je je even in de Alpen met zuivere berglucht.”

Rob Jansen, directeur van Habitat Solutions, legt uit hoe het werkt: “Onze luchtzuiveringssystemen reinigen de lucht voor 99,99% van virussen, pollen, allergenen en ander fijnstof. Het gaat om twee technieken die elkaar aanvullen, zodat virusdeeltjes op contactoppervlakken en direct in de lucht om je heen onschadelijk gemaakt worden nog voordat deze de neus van een ander kunnen passeren.”

Niet zelf bedacht

Jansen benadrukte dat hij dit niet zelf heeft bedacht. “Dat de techniek aerosole virussen direct na uitstoot door een geïnfecteerde deactiveert, blijkt uit een vijfjarige onderzoek uitgevoerd aan het Karolinska instituut in Stockholm, gepubliceerd in het gerenommeerde Nature scientific reports in 2015.”

“Voor dit moment is het een eerste stap”, aldus Visser. “We geven natuurlijk niet de garantie dat je niet ziek kunt worden op school. Maar we doen in ieder geval iets. Omdat leerlingen en collega’s een goede plek verdienen om te leren en te werken.”