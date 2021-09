Schaatslessen IJA starten weer op ijsbaan in Dordrecht

DORDRECHT • IJssportvereniging Alblasserwaard (IJA) start zaterdag 25 september weer met schaatslessen en schaatstrainingen op de ijsbaan van de sportboulevard in Dordrecht.

Drie van de vier disciplines van deze vereniging worden beoefend in Dordrecht, Recreatie en tour schaatsen voor volwassenen, Jeugd schaatsen voor kinderen tot 12 jaar, en Shorttrack. Het ijs is tijdens de IJA-trainingen exclusief in gebruik door de vereniging, wat een goede training, veel gezelligheid en persoonlijke aandacht garandeert.

Het staartje van de afgelopen winter trok weer veel schaatsers naar het natuurijs. De beelden van schaatsers langs de Kinderdijk kwamen veelvuldig langs op tv. SBS6 had een leuke rapportage uit de Alblasserwaard waar de IJA schaatsers uitgebreid aan bod kwamen.

Trainen op niveau

Bij alle disciplines zijn er diverse niveaugroepen en meerdere trainers, waardoor zowel beginners als gevorderden volop kunnen genieten en hun eigen ambities waar kunnen maken. Kinderen tot 12 jaar kunnen bij het shorttrack en jeugdschaatsen de beginselen van schaatsen leren, waarbij ze ook kunnen kiezen om wedstrijden te gaan rijden.

Oudere kinderen en volwassenen kunnen op verschillende niveaus shorttracken, zowel recreatief als voor wedstrijden. Wedstrijdtraining op de lange baan wordt enkel gegeven in Breda. Bij recreatie- en toerschaatsen leren volwassenen (beter) schaatsen op noren. Vaak wordt er in diverse groepen gereden waarbij het zwaartepunt van de training aangepast is aan het niveau van de schaatser. Bij de meer gevorderde schaatsers wordt er meer (kilo)meters gemaakt en bij de minder gevorderde schaatsers wordt er meer aandacht besteed aan de schaatstechniek.

Ook voor de vele mensen die tijdens de lockdowns zijn begonnen met in-line skaten of skeeleren is er plek om de techniek met schaatslessen te verbeteren om zo op een leuke manier de winter door te komen.

Doordat de vereniging volledig werkt met vrijwilligers, blijft de contributie laag. Lessen en trainingen worden gegeven door gediplomeerde KNSB trainers en gemotiveerde begeleiders. Gedurende het gehele seizoen zijn proeflessen mogelijk. Ook in Breda worden trainingen aangeboden. Meer informatie en trainingstijden zijn te vinden op www.schaats.nu in de tab ‘algemeen’ onder het kopje ‘waar kan ik schaatsen’.