Webinar over slaapproblemen bij kinderen

REGIO • Op woensdag 6 oktober organiseert Jong JGZ het gratis webinar ‘Help, mijn kind slaapt slecht!’ voor ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd. Tijdens deze digitale bijeenkomst geven twee pedagogen van Jong JGZ tips en adviezen over hoe ouders hun kinderen kunnen helpen om beter te gaan slapen.

Kinderen van 4 tot 12 jaar hebben nog veel slaap nodig. Een goede nachtrust is belangrijk voor hun ontwikkeling én humeur. Soms hebben kinderen last van slaapproblemen. Zoals slecht kunnen inslapen, te vroeg wakker worden of nachtmerries. Jong JGZ (de jeugdgezondheidszorg-organisatie in Zuid-Holland Zuid) krijgt veel vragen over slaapproblemen bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Met dit webinar wil Jong JGZ nog meer ouders die hierover meer willen weten op weg helpen.

De webinar op woensdag 6 oktober duurt van 10.00 tot 11.00 uur. Voor meer informatie en aanmelden: www.jongjgz.nl/webinars.