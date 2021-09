Mooi bedrag voor stichting Hartekind na 10e Arno Wallaard Memorial Toertocht

REGIO • De 10e Arno Wallaard Memorial Toertocht mocht afgelopen zondag 12 september 220 deelnemers verwelkomen, waaronder ook enkele wandelaars en twee dames op skeelers. Er kwam zelfs een man met zijn scootmobiel aan de start die zich ondanks zijn handicap niet liet weerhouden enthousiast aan de toertocht te beginnen.

De deelnemers hebben bij lekker fietsweer kunnen genieten van de routes door de omgeving van de prachtige Alblasserwaard. De tocht ging voor een groot gedeelte over het parcours van de wedstrijd, maar voert met de langste afstand ook langs de molens van Kinderdijk en een sneakpeak van de nieuwe route van de profwedstrijd van 2022, en toont de polder in al haar schoonheid. Het was echt een tocht voor iedereen met keuze uit verschillende afstanden. Diverse echtgenoten wisten hun gezamenlijke prestatieniveau naar een hoger plan te brengen.

Het 10-jarig jubileum was betiteld als de ‘Knotsgekke 10e AWM Toertocht’. Het was feest, dus hoe bonter hoe beter! ‘Gewoon doen’ mag later weer. Niet iedere deelnemer had dit begrepen. De meesten verschenen in normale super strakke wielerkleding. Toch waren er in de massa wel mensen te onderscheiden die de moeite hadden genomen iets speciaals aan te trekken.

De opbrengst van de AWM gaat jaarlijks naar een goed doel. Dit jaar was dat Stichting Hartekind. Het klapstuk van deze tocht kwam pas aan het einde toen de opbrengst bekend werd. De inschrijvingen hadden 575 euro opgebracht. Dit bedrag werd verdubbeld door iemand die zeer betrokken is bij deze tocht, waarna nog enkele gulle sponsoren het totaal bedrag spontaan op 2650 euro brachten. Een knotsgekke ontknoping waar de mensen van Stichting Hartekind reuzeblij mee waren.